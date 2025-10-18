Afganistán/Pakistán.- AMP.- Los talibán viajan a Qatar para negociar la paz con Pakistán a pesar de los nuevos combates

Archivo - Miembros de los talibán hacen guardia en un puesto de control en Kabul (archivo) - SAIFURAHMAN SAFI / NOTICIAS XINHUA / CONTACTOPHOTO

El ministro de Exteriores talibán discute con su homólogo iraní los preparativos del encuentro

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los talibán afganos han confirmado su presencia este sábado en la capital de Qatar, Doha, para mantener conversaciones con Pakistán a pesar de los últimos combates de este pasado viernes en la frontera que han estado a punto de descarrilar el frágil alto el fuego declarado esta semana.

"Una delegación de alto nivel del Emirato Islámico encabezada por el Ministro de Defensa Mohamad Yaqub Muyahid, partió hoy hacia Doha de acuerdo con la promesa de mantener conversaciones con la parte paquistaní en Doha", ha confirmado el viceministro de Información afgano y portavoz jefe del Gobierno integrista, Zabiulá Muyahid.

No obstante, el portavoz ha condenado nuevos ataques aéreos paquistaníes en la provincia de Paktika que "han matado y herido a varios civiles". Medios afganos, citando a fuentes talibán, hablan de al menos 17 civiles afganos muertos por el ataque paquistaní contra la localidad de Argun, entre ellos una decena de jugadores de críquet. El ataque aéreo, que supuestamente impactó en un edificio residencial, también hirió a otras 16 personas, incluidos niños.

"Esto es absolutamente inmoral y bárbaro; atacar infraestructuras civiles no puede justificarse", declaró la estrella afgana del críquet Rashid Jan en un comunicado aparte. "Estas acciones injustas e ilegales representan una grave violación de los derechos humanos y no deben pasar desapercibidas", ha añadido.

En respuesta al incidente, la Junta de Críquet anunció que Afganistán se retirará de la próxima Serie Tri-Nation T20I, en la que participa Pakistán y que está programada para finales de noviembre.

"El Emirato Islámico condena enérgicamente estos crímenes repetidos de las fuerzas paquistaníes y la violación del territorio de Afganistán, y considera que tales acciones son provocadoras y un intento de prolongar la guerra", avisa el portavoz, quien sin embargo, ha asegurado que "los muyahidines del Emirato Islámico se abstendrán por ahora de nuevos movimientos para preservar la dignidad y el respeto de su equipo negociador".

Los combates de los últimos días estallaron tras una ofensiva de los talibán en la frontera tras denunciar varios bombardeos de Pakistán contra el país, incluido uno en Kabul que habría tenido como objetivo al líder de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, si bien Islamabad no ha confirmado este extremo y el cabecilla, Nur Wali Mehsud, parece haber escapado con vida.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.

Durante el viaje de la delegación a Doha, el ministro de Exteriores talibán, Amir Jan Muttaqui, ha llamado a su homólogo iraní, Abbas Araqchi, para discutir los preparativos del encuentro.

Teherán fue uno de los primeros países en llamar inmediatamente a la calma tras el estallido de las hostilidades el pasado fin de semana, en un gesto de acercamiento tras meses de fricciones por las expulsiones en masa de refugiados afganos que están efectuando las autoridades iraníes.

Araqchi, en este sentido, ha insistido en la importancia de que ambas partes ejerzan "moderación" porque las tensiones continuas entre los dos países "no solo están provocando pérdidas humanas, sino que también pondrían en peligro la estabilidad de toda la región", recoge el comunicado de la reunión publicado por la agencia oficial de noticias iraní, IRNA.