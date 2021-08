El Pentágono reconoce que no tiene ningún plan para acercar a afganos de otras partes del país a Kabul

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, ha reconocido este martes que Estados Unidos no cuenta actualmente con ningún plan para ayudar a los afganos de otras partes del país a llegar al Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de la capital, Kabul, aunque se trate de personas que hayan colaborado previamente con Washington.

En rueda de prensa, Kirby ha admitido que Estados Unidos tiene la "obligación" de ayudar a estas personas y a sus familias, pero ha puntualizado que, por el momento, el Gobierno está "centrado" en el aeropuerto en sí mismo, intentando restablecer la seguridad en el área. "Hay mucho que hacer respecto a eso", ha agregado.

Según la Casa Blanca, el aeropuerto opera actualmente tanto para recibir como para emitir vuelos, incluyendo de civiles. Este martes, 3.500 militares estadounidenses estaban desplegados en el aeropuerto, desde donde Washington evacua a ciudadanos americanos y personal de la Embajada en Afganistán. Durante la jornada, Estados Unidos completó la evacuación de más de 700 personas, incluidos 150 ciudadanos estadounidenses.

El Pentágono estima que entre 5.000 y 10.000 estadounidenses se encuentran "cerca de Kabul", según datos ofrecidos por Kirby en declaraciones a la cadena de televisión CNN.

En este contexto, Kirby ha señalado que los afganos que no puedan llegar al aeropuerto deberían solicitar visados estadounidenses y consultar al Departamento de Estado. De esta manera, según el secretario de prensa del Pentágono, Washington podrá ayudarles a abandonar Kabul, aunque no ha especificado ningún plan para ayudarles a viajar a la capital afgana. "Hay un proceso que seguir y les aliento a que, si no están en el sistema, entren", ha añadido.

Por otro lado, Kirby ha confirmado que comandantes del Ejército estadounidense se han comunicado con líderes talibán, aunque no ha proporcionado detalles "sobre cómo están progresando las conversaciones".

EVACUAR AL EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha reiterado que la "prioridad" del presidente, Joe Biden, es la seguridad del equipo estadounidense y sus ciudadanos en Afganistán. "También es la mía", ha agregado Blinken en una comunicación al Departamento de Estado, recogida por la CNN.

"También estamos comprometidos para hacer todo lo posible para ayudar a los socios afganos que han trabajado con nosotros durante los últimos 20 años. Tenemos la tarea de cuidar a las personas que nos han cuidado, en Afganistán y en todo el mundo", ha agregado Blinken, que ha alabado la labor que los diplomáticos estadounidenses han llevado a cabo en Afganistán, a pesar de que los talibán se han hecho con el control del país.