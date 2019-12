Afganistán.- El primer ministro de Afganistán llama a aprovechar cualquier oportunidad para lograr "una paz digna"

Publicado 27/12/2019 11:46:22 CET

Asegura que es lo que demanda "una mayoría absoluta" de ciudadanos afganos

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Afganistán, Abdulá Abdulá, ha asegurado este viernes que la "la mayoría absoluta" de los afganos apuestan por alcanzar "una paz digna", al tiempo que ha hecho un llamamiento para aprovechar cualquier oportunidad que permita lograr el final de la violencia.

En un discurso en un acto en recuerdo de Mutalib Beg, un antiguo líder muyahidín muerto hace ocho años, el primer ministro de Afganistán ha subrayado que hay que aprovechar la oportunidad de avanzar hacia la paz.

"Una paz digna es la demanda de una absoluta mayoría del pueblo afgano. Cualquier oportunidad a este respecto debe ser aprovechada", ha subrayado Abdulá, según informa la cadena de televisión privada afgana Tolo.

El primer ministro afgano ha hecho hincapié en que el elevado número de víctimas entre la población y las fuerzas de seguridad afganas no es aceptable. "Las bajas a diario del pueblo de Afganistán y de las fuerzas del Gobierno no son tolerables para la nación. Eso manda un mensaje a los que combaten en la guerra en el sentido de que no pueden ganar el conflicto. El camino a la paz son las conversaciones con representantes del pueblo afgano, con los verdaderos representantes del pueblo afgano", ha remarcado.

En el mismo acto, el segundo vicepresidente de Afganistán, Mohamad Sarwar Danish, ha dicho que tanto el Gobierno como el pueblo afgano apuestan por la paz pero ha dejado claro que cualquier acuerdo de paz debe mantener los logros conseguidos en los últimos 19 años.

Danish ha dicho que el Ejecutivo afgano ha mostrado su disposición a alcanzar un acuerdo de paz durante los últimos 18 años y ha asegurado que han sido los talibán y sus "apoyos extranjeros" quienes no han querido poner fin a la guerra.

"Incluso ahora, no estoy seguro de que los apoyos extranjeros de los talibán vayan a permitirles sellar la paz", ha indicado. El vicepresidente segundo de Afganistán ha señalado que para conseguir un acuerdo de paz antes hay que realizar unas negociaciones entre afganos que den paso a un alto el fuego.

"Se deberían hacer esfuerzos para poner todas las visiones en común", ha añadido. Danish ha subrayado que cualquier acuerdo de paz debe respetar los logros ya alcanzados en los últimos 18 años.