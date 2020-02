Afganistán.- Responsables afganos culpan a un avión no tripulado de EEUU de la muerte de nueve civiles en Nangarhar

Publicado 15/02/2020 8:44:05 CET

Afganistán.- Responsables afganos culpan a un avión no tripulado de EEUU de la m

Afganistán.- Responsables afganos culpan a un avión no tripulado de EEUU de la m - MINISTERIO DE DEFENSA - Archivo

KABUL, 15 Feb. (DPA/EP) -

El ataque que mató este viernes al menos a nueve civiles en la provincia afgana de Nangarhar, en el este del país, fue efectuado por un avión no tripulado del Ejército de Estados Unidos, según han señalado responsables del Gobierno provincial afgano.

El ataque, del que en un principio se informó que había matado a once personas, todas civiles, fue efectuado en la localidad de Kakarak, bajo el control de las guerrillas talibán, según los concejales Abdul Qahar Qadir y Ajmal Omar, y el portavoz de la Gobernación de la provincia, Ataulá Khogiani.

Los talibán han precisado que el ataque destruyó dos vehículos cargados de civiles, sin dar más detalles.

El suceso ocurre tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos y los talibán para una "reducción de la violencia" durante siete días, según ha hecho saber este viernes un alto cargo estadounidense, tras meses de conversaciones en el marco del proceso de paz en el país asiático.

El pacto entre Washington y los insurgentes para esta "reducción de la violencia" --que no un alto el fuego-- aún no está en marcha y no hay fecha declarada para ello, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense NBC.