Afganistán.- Los talibán cometen ocho ataques en el primer día de reducción de violencia en Afganistán, según medios

Publicado 23/02/2020 7:02:01 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los talibán se han enfrentado a las fuerzas de seguridad afganas en ocho provincias de Afganistán en el primero de los siete días de reducción de la violencia pactado entre el Gobierno de Estados Unidos y los talibán, que se considera un paso previa para un posible acuerdo de paz, según ha informado la cadena Tolo News.

El ministro de Defensa en funciones de Afganistán, Asadulá Jalid, ha confirmado que en las primeras 12 horas de "reducción de violencia" los talibán cometieron algunos ataques en varias regiones del país y las fuerzas de seguridad afganas se defendieron.

"La violencia ha disminuido significativamente. Solo unos pocos ataques menores han sido notificados en algunas áreas que no eran graves", ha asegurado Jalid.

Por su parte el portavoz talibán Zabihullah Mujahi ha expresado a través de su cuenta de Twitter que el acuerdo para reducir la violencia en el país no contempla ciertas zonas. "Cualquier ataque por parte de los talibán no debe de ser tomado como una violación porque este no es un cese al fuego nacional", ha afirmado.

Concretamente, los enfrentamientos se han producido en las provincias de Faryab, Uruzgan, Paktia, Balkh, Bahlan, Badghis, Heldmand y Kapisa.

LA OTAN DETIENE SUS OPERACIONES

El comandante de la misión de la OTAN en Afganistán, el general Austin Scott Walker, confirmó este sábado la suspensión de todas las operaciones de ataque de la alianza internacional en el país como parte del inicio del periodo de reducción de violencia esta pasada medianoche.

"En este momento, todas nuestras operaciones tendrán carácter defensivo", declaró el general Miller durante una rueda de prensa en la capital, Kabul. El general incidió que es consciente de la existencia de grupos armados que no guardan relación alguna con los talibán y que podrían perpetrar ataques armados durante este periodo de reducción de violencia.

El acuerdo ha sido anunciado tras un año en el que los talibán han incrementado el número de ataques contra las fuerzas de seguridad y las tropas internacionales y apenas unos días después de que la comisión electoral haya confirmado la victoria de Ashraf Ghani en las presidenciales de 2019.