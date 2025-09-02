Un terremoto de magnitud 5,2 sacude la zona afectada por el seísmo del domingo en Afganistán

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo terremoto de magnitud 5,2 en la escala abierta de Richter ha sacudido este martes la zona afectada por el seísmo registrado el domingo en el este de Afganistán, que ha dejado hasta el momento más de 1.400 muertos y alrededor de 3.100 heridos, según el último balance facilitado por las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha indicado a través de un comunicado que el epicentro ha estado situado a unos 35 kilómetros al este de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, mientras que el hipocentro ha estado ubicado a unos diez kilómetros de profundidad, sin que por ahora haya informaciones sobre nuevas víctimas o daños materiales.

El terremoto registrado a última hora del domingo, que también tuvo su epicentro cerca de Jalalabad, ha dejado hasta la fecha 1.411 muertos y 3.124 heridos, según ha indicado el viceministro de Información y portavoz de los talibán Zabihulá Muyahid, quien ha cifrado en más de 5.400 el número de viviendas destruidas a causa del seísmo, que ha afectado principalmente a la provincia de Kunar.