Turquía anuncia un nuevo aplazamiento de la cumbre en Estambul sobre Afganistán hasta después del Ramadán

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Turquía ha anunciado un nuevo aplazamiento de la conferencia de paz sobre Afganistán en la ciudad de Estambul, en esta ocasión hasta después del mes de Ramadán, que concluye el 12 de mayo, debido a la negativa de los talibán a participar en la misma.

"Hemos pensado que sería beneficioso posponerla", ha señalado el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, quien ha agregado que Ankara ha llevado a cabo consultas con Qatar, Estados Unidos y Naciones Unidas, tras lo que "se ha decidido celebrarlas tras las festividades del Eid al Fitr".

Así, ha resaltado en unas declaraciones concedidas a la cadena de televisión Haberturk que "no hay necesidad de precipitarse" y ha añadido que "la conferencia no tendría sentido si no participan los talibán". "Hemos decidido posponerla porque no hay claridad sobre la formación de las delegaciones y la participación", ha argüido.

"El objetivo no es iniciar unas conversaciones alternativas a las de Doha --que desde septiembre acoge las conversaciones de paz entre el Gobierno afgano y los talibán--, sino contribuir al proceso. La reunión en Estambul será patrocinada de forma conjunta por Turquía, Qatar y la ONU", ha remachado, según la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

La cumbre, inicialmente prevista para el 16 de abril, fue aplazada poco antes de dicha fecha hasta el 24 de abril, después de que los talibán afirmaran que no estaban en disposición de acudir. La intención era que se celebrara antes del 1 de mayo, fecha prevista por el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los insurgentes para el fin de la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció la semana pasada que el fin del repliegue sería completado el 11 de septiembre, 20 años después de los atentados del 11-S, en medio de las dudas de Washington sobre el compromiso de los talibán con el acuerdo de paz.

En respuesta, los talibán pidieron a Estados Unidos que cumpliera con lo pactado y advirtieron de que una prórroga provocará "problemas", de los que responsabilizó a Washington. "Si se cumple el acuerdo, se encontrará también un camino para abordar el resto de asuntos", apuntó el portavoz del grupo, Zabihulá Muyahid.

El país asiático se ha visto sumido en un repunte de la violencia en los últimos meses pese al inicio de conversaciones de paz en septiembre entre el Gobierno afgano y los talibán, que hasta ahora han logrado pocos avances.