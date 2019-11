Afganistán.- La UE moviliza otros 40 millones de ayuda urgente para apoyar a los desplazados y refugiados afganos

Publicado 21/11/2019 19:30:40 CET

La Unión Europea movilizará otros 40 millones de ayuda de emergencia para apoyar a los desplazados internos en Afganistán y los refugiados afganos huidos a Pakistán e Irán ante el agravamiento de la situación humanitaria sobre el terreno por el conflicto.

"La situación humanitaria en Afganistán nunca ha sido tan sombría. No solo se ha intensificado el conflicto entre el Gobierno y los grupos armados no estatales desde principios del año, si no que las inundaciones devastadoras también han azotado a este país roto por la guerra", ha alertado el comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides.

La nueva ayuda se destinará a cubrir servicios básicos para la población más vulnerable en Afganistán, incluido alojamiento, alimentos, acceso a agua potable y servicios sanitarios, cuidados médicos, servicios de protección para menores y mujeres y educación para niños que han tenido que abandonar la escuela, así como para los refugiados afganos en Pakistán y sus desplazados nacionales e Irán.

La UE elevará así su ayuda humanitaria hasta los 61 millones de euros en 2019 para Afganistán, al margen de otros nueve millones para apoyar a los refugiados en Pakistán y siete para los que acoge Irán y ha movilizado unos 872 millones de euros desde 1992 para intervenciones humanitarias en Afganistán.