África.- Más de 7.400 personas han muerto en la rutas migratorias de África en el último lustro

Publicado 10/09/2019 11:19:56 CET

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 7.400 personas han muerto en las rutas migratorias de África hacia Europa o la península Arábiga en los últimos cinco años, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lo que supone una media de 25 fallecimientos a la semana.

La OIM, que basa su informe en las declaraciones de cientos de testigos, ha podido confirmar 7.401 muertes desde el año 2014, entre ellas 573 en lo que va de 2019. Sin embargo, la organización asume que es solo la punta del iceberg, en la medida en que la cifra se elabora a partir de una muestra de todos los movimientos migratorios y podría haber "cientos de muertes" más de las que no se tiene constancia.

La región con mayor número de fallecidos es la zona norte de África, área final de tránsito para quienes quieren cruzar el Mediterráneo y llegar a las costas del sur de Europa. Unos 4.400 migrantes han perdido la vida en esta zona en los últimos cinco años, apunta la OIM.

En el África subsahariana el número de fallecidos ronda los 1.830, en su mayoría registrados en la zona occidental del continente. En esta parte de África han muerto este año unos 240 migrantes, según este estudio, elaborado por la Iniciativa de Mecanismo de Vigilancia (4Mi) del Centro de Migración Mixta.

Por otra parte, las rutas terrestres que cruzan el Cuerno de África y los viajes por mar en el golfo de Adén y el mar Rojo se han cobrado al menos 1.171 vidas desde 2014.

El informe no incluye datos relativos a la identidad de los fallecidos, cuyos restos podrían no llegar a recuperarse nunca. La OIM también ha advertido de que puede que sus familias nunca lleguen a saber siquiera si han llegado a su destino o no, si están muertos o vivos.