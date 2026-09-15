AJFV reprocha las "descalificaciones" del Gobierno al Supremo por la 'ley de nietos': "Trascienden la legítima crítica"

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha señalado que las críticas del Gobierno hacia el Tribunal Supremo por la suspensión cautelar de los efectos electorales de la denominada 'ley de nietos' suponen "descalificaciones que trascienden la legítima crítica a una resolución concreta".

En un comunicado difundido este martes, la asociación de jueces ha expresado su "preocupación" por "el tono de las recientes declaraciones realizadas desde el Poder Ejecutivo y por representantes de las formaciones políticas que lo sustentan".

Considera "necesario" subrayar que la independencia judicial es uno de "los pilares esenciales del Estado de derecho" y hace hincapié en el discurso de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Isabel Perelló, en el acto de apertura del año judicial, cuando lamentó que la descalificación de los jueces puede ser un instrumento de presión para sembrar dudas sobre su imparcialidad y atribuirles intenciones políticas.

La AJFV señala que la "discrepancia" con las resoluciones judiciales "forma parte de una sociedad democrática", pero "no" la "deslegitimación" de quienes las dictan.

Por ello, agradece la intervención de la presidenta del CGPJ y pide al órgano de gobierno de los jueces que "ejerza las funciones que tiene constitucionalmente encomendadas" para salir siempre "en defensa de la independencia judicial" y de los jueces "ante unas descalificaciones que trascienden la legítima crítica a una resolución concreta".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez reaccionó nada más conocer la medida cautelar adoptada por el Supremo, que paraliza el voto para nacionalizados por la 'ley de nietos' y nuevas inscripciones en el censo electoral, señalando que no la comparte. Con el paso de los días, varios ministros han puesto en duda la imparcialidad de los magistrados que tomaron la decisión, llegando el ministro Óscar López a calificarla de "salvajada" y "atropello democrático". "Hay jueces que son salvapatrias" y están en "derrocar al Gobierno", aseguró.