Más de 40 detenidos y decenas de heridos en las protestas estudiantiles de Albania

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Albania han detenido a más de 40 personas en el marco de los enfrentamientos registrados en Tirana, la capital, durante las protestas estudiantiles por los recortes en materia de educación que han venido registrándose durante la jornada y que han dejado decenas de heridos, entre ellos varios agentes de Policía.

Los manifestantes --que se han concentrado en la zona de la plaza Skanderberg-- se han topado con los gases lacrimógenos utilizados por los agentes antidisturbios para sofocar las manifestaciones, con las que los presentes buscan exigir reformas para una mejora del sistema educativo.

Las protestas se han concentrado principalmente en las inmediaciones de la sede del Ministerio de Educación del país, donde los manifestantes han formado barricadas y han prendido fuego a varios contenedores, según informaciones del diario 'Gazeta Shqiptare'. Desde allí, han pedido la dimisión del primer ministro, Edi Rama, que lleva al frente del Gobierno desde 2013.

Aunque los manifestantes es han centrado ahora en las reivindicaciones en materia de educación, las protestas se enmarcan en la llamada Revolución de los Flamencos, una serie de marchas contrarias a un proyecto inmobiliario puesto en marcha por las autoridades en la costa adriática del país y que implican a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

El proyecto de construcción, que cuenta con el apoyo de Rama, pone en peligro el ecosistema de los flamencos que residen en la zona afectada y que se han convertido en un símbolo del movimiento.

La situación ha llevado a la delegación de la Unión Europea en el país a expresar su "preocupación" por las protestas ante el posible uso excesivo de la violencia contra manifestantes y periodistas. Así, ha defendido la libertad de asamblea y de los derechos fundamentales, que son "valores centrales para Europa y deben ser respetados".

"Queremos expresar nuestra preocupación por la violencia registrada durante las protestas en Tirana. La libertad de asamblea es un derecho fundamental. Debe ser respetado y defendido de forma pacífica. Somos conscientes de que existen acusaciones de un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad", ha señalado la delegación en un comunicado.

En este sentido, ha incidido en que espera que las acciones de los agentes sean "proporcionadas y respeten los derechos fundamentales". "Pedimos que en los casos necesarios se investigue de forma prioritaria", ha afirmado, antes de instar a todas las partes a "reducir la tensión y sacar adelante un diálogo constructivo".