Albania.- AMP.- Las protestas estudiantiles del jueves en Albania dejan casi 100 detenidos y 70 policías heridos

October 14, 2026, Tirana, Albania: Demonstrators clash with riot police during student-led protests over rising education costs, university conditions and alleged corruption in Tirana. Fires damage the Ministry of Education and bank premises as protesters - Vlasov Sulaj / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Policía Estatal de Albania, Skënder Hita, ha informado de que un total de 71 agentes han resultado heridos, algunos de gravedad, durante los violentos disturbios que asolan la capital, Tirana, desde hace tres días en el marco de las protestas estudiantiles.

Otras 97 personas resultaron detenidas durante los enfrentamientos, concentrados principalmente en la avenida de los Mártires, el principal bulevar de la ciudad, de los cuales 57 han pasado a disposición judicial.

Las manifestaciones, que derivaron este miércoles en un asedio nocturno a varias sedes gubernamentales, se enmarcan en la llamada 'Revolución de los Flamencos', que aunque ahora se centra en las reivindicaciones educativas, es también un movimiento de oposición a un proyecto inmobiliario en la costa adriática que cuenta con la implicación del yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.

En una rueda de prensa, Hita ha denunciado una "ola de violencia, ataques, incendios provocados y destrucción" contra instituciones estatales y propiedades privadas que ponen "en peligro la vida y la seguridad de los ciudadanos".

El jefe policial ha garantizado el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero ha advertido de que "nadie debe usar a los jóvenes como escudo" para cometer actos vandálicos. En este sentido, ha revelado que la inmensa mayoría de los detenidos durante las dos primeras noches de disturbios no eran estudiantes, sino "individuos reclutados para fines oscuros" por los organizadores de las protestas, apuntando a una presunta injerencia de actores tanto internos como externos.

La actuación de las fuerzas de seguridad ha sido respaldada por el alto mando policial, que ha justificado el uso de gases lacrimógenos y la contundencia de las intervenciones debido a la virulencia de los ataques, describiendo "una lluvia de piedras" contra los agentes. Hita ha prometido que cualquier agresión a un policía será tratada como un ataque al Estado de derecho y que los responsables, incluidos los asaltantes a sucursales bancarias y negocios, serán identificados y llevados ante la justicia.

Uno de los casos más graves registrados en las últimas horas es el de un agente herido severamente en la cabeza en la ciudad de Shkodra, cuyo estado es estable dentro de la gravedad.

A las condenas por la escalada de violencia se ha sumado la vice primera ministra albanesa, Albana Koçiu, quien a través de sus redes sociales ha exigido el cese de los ataques contra los uniformados. "La Policía del Estado no es propiedad de un gobierno ni de un partido, es una institución de la República", ha aseverado Koçiu, recordando que "tras cada uniforme hay un ciudadano, un padre, un marido, un hijo o una hija". Su mensaje ha enfatizado que, aunque en democracia "podemos ser opositores políticos, no podemos tratarnos como enemigos".