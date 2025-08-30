Albares asegura que España desplegará "toda su protección diplomática y consular" a los participantes de la flotilla

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a su llegada a una sesión de control en el Senado, a 11 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Partido Popular defiende en el pleno del Senado una moción para - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Reconoce que "no hay opción de paz ni de alto el fuego creíble" en Ucrania y confirma nuevas sanciones de la UE contra Rusia en septiembre MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha garantizado este sábado que el Gobierno de España ofrecerá "toda su protección diplomática y consular" a los ciudadanos españoles que participen en la flotilla humanitaria que partirá mañana domingo desde Barcelona con destino a Gaza.

"En otras ocasiones, con otras flotillas que ha habido, hemos estado en contacto con ellos ante cualquier incidente y hemos desplegado toda nuestra protección diplomática y protección consular, y en este caso va a ser exactamente igual", ha asegurado el titular de Exteriores en una entrevista concedida a 'Rac1' desde Copenhague, donde participa en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.

El ministro ha insistido en que lo que desea el Gobierno es que "no tenga que haber flotillas", sino que la ayuda humanitaria pueda entrar directamente en Gaza "a través de los pasos terrestres que están habilitados para ello, o deberían estar como en el pasado". Y ha recordado que "muchos trabajadores humanitarios han muerto en los inaceptables bombardeos de Israel" y ha exigido que tanto ellos como los periodistas "puedan entrar libremente".

Asimismo, Albares ha subrayado que España y la sociedad española es "solidaria" en todas las crisis que se dan en el planeta y que la situación en Gaza es "absolutamente insoportable". "Hace ya muchos meses que no encuentro palabras suficientes para describir lo que allí está ocurriendo. España el país del mundo que más está haciendo por Palestina y que más está haciendo por parar esta guerra", ha aseverado.

UN PLAN PARA PARAR LA GUERRA

Según ha detallado el titular de Exteriores, España ha llevado al Consejo un plan de acción que busca "parar esta guerra" y "terminar con la situación de bloqueo humanitario". El documento plantea, entre otras medidas, un embargo de armas europeo a Israel, porque "la legislación europea dice que no debe de venderse armas por parte de ningún país miembro a otro país que esté en guerra".

El plan incluye también la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) e Israel, porque se basa en el artículo 2, que dicta que la relación entre la Unión e Israel "solo se puede basar en el respeto de los derechos humanos". "Mientras esta situación persista, como hemos hecho en otros casos con otros países, hay que suspender ese acuerdo", ha insistido Albares.

Asimismo, ha defendido seguir ampliando la lista de la Unión Europea de sancionados a "colonos violentos" que con la expansión de asentamientos ilegales "imposibilitan un futuro Estado palestino realista y viable". También ha reclamado que la UE "cumpla" con las opiniones y resoluciones del Tribunal Internacional de Justicia, lo que a su juicio implicaría "parar cualquier comercio con productos que provengan de los asentamientos ilegales y de los territorios ocupados".

Albares ha añadido que el apoyo financiero a la Autoridad Nacional Palestina tiene que seguir por parte de la Unión Europea "con firmeza", ya que en su opinión existe "un intento deliberado de asfixiar económicamente" a esta institución. Además, ha anunciado que propondrá que la UE respalde la conferencia de dos Estados prevista en Nueva York en los próximos días y que garantice la participación de la delegación palestina.

Preguntado sobre si la relación económica con Israel puede continuar, el ministro ha respondido que la propuesta incluye la suspensión del acuerdo de asociación e incluye también la parte comercial.

UCRANIA: "EN ESTOS MOMENTOS NO HAY OPCIÓN DE PAZ NI ALTO EL FUEGO"

Sobre la situación en Ucrania, Albares ha reconocido que en estos momentos no hay una opción de paz "ni siquiera de alto el fuego creíble en el horizonte", porque Rusia "no desea ninguna de las dos cosas". Según ha dicho, cada vez que Rusia habla de alto el fuego o de negociaciones "es más una táctica dilatoria para mantener la guerra".

El titular español de Exteriores ha explicado que lo que ha habido es un "apoyo unánime, prácticamente" a Ucrania, y que la Unión Europea "sigue haciendo lo que está haciendo, que es ayudar a Ucrania en la defensa de su libertad y su soberanía tanto tiempo como sea necesario". Asimismo, ha confirmado que "se ha hablado de seguir avanzando en un nuevo paquete de sanciones" contra Moscú en septiembre.

ARANCELES DE EEUU Y OFICIALIDAD DEL CATALÁN EN LA UE

Preguntado por la suspensión temporal de aranceles en Estados Unidos, Albares ha respondido que "son decisiones internas norteamericanas" sobre las que no tiene nada que opinar, aunque ha reiterado que la posición de España y de la UE es "creer en el libre comercio". "Todo lo que tocan las barreras arancelarias no son más que barreras para permitir ese comercio que es mutuamente beneficioso para todos", ha añadido.

Finalmente, en relación con la oficialidad del catalán y el resto de lenguas cooficiales de España en la UE, el ministro ha asegurado que es "un camino irreversible e irrenunciable". "Ya hay 20 países que son favorables a avanzar", ha señalado, aunque ha reconocido que todavía "siete países requieren más tiempo".

José Manuel Albares ha acusado al PP de "boicotear la oficialidad del catalán y del resto de lenguas oficiales", criticando que su líder, Alberto Núñez Feijóo, "debe de considerar que, por ejemplo, el gallego solo es útil para ir por los pueblos de Galicia pidiendo el voto cuando llegan las elecciones, pero no para ser hablado en el Parlamento Europeo". "La identidad nacional española es plurilingüe, y eso está siendo discriminado", ha concluido.