Albares replica a Ayuso por la Medalla de Madrid a Estados Unidos: "El faro del mundo es Europa"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofrece una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo griego, Georgios Gerapetritis, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "el faro del mundo es Europa" después de que esta haya anunciado que el Gobierno regional otorgará su medalla a Estados Unidos, país al que ha calificado del "principal faro del mundo libre".

"El faro del mundo es Europa y los valores de Europa son los valores y los principios de la Carta de las Naciones Unidas", ha defendido Albares en declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntado por las palabras de Ayuso durante su intervención, por vídeo, en The Hispanic Prosperity Gala, celebrada en la residencia de Donald Trump en Florida.

Albares ha defendido que lo que se necesita en estos momentos es "una Europa más soberana, más independiente, que defienda los valores de la Carta de Naciones Unidas y esos valores de democracia, de paz, de igualdad que tanto está amenazando en estos momentos la extrema derecha global porque quiere un proyecto europeo dividido y débil, porque quiere estados europeos divididos y débiles". "La solución es Europa", ha zanjado el jefe de la diplomacia.

Ayuso ha anunciado que la Comunidad de Madrid va a otorgar su Medalla Internacional a Estados Unidos este año, coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia de este país, al que ha considerado "el principal faro del mundo libre".