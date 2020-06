La alcaldesa de Bogotá insiste en "volver a la cuarentena estricta" para evitar el "colapso" de la UCI por la COVID-19

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, ha insistido este martes en que si el Gobierno no cumple con la entrega de los respiradores que han solicitado las autoridades locales, la ciudad deberá prepararse para una cuarentena estricta de 14 días con el fin de evitar el colapso de las unidades de cuidados intensivos, que presentan actualmente una ocupación de más del 70 por ciento.

"Lo que se nos salió del libreto es que el Gobierno tenía programada la entrega de los ventiladores en junio y se alargó la espera hasta julio o agosto. Bogotá tiene hoy 71 por ciento de ocupación de UCI", ha señalado antes de manifestar que ya advirtió "hace dos meses de que había dos indicadores límite".

"Uno era (el sistema de transporte) Transmilenio operando a menos del 35 por ciento de su capacidad y el otro es la ocupación de unidades a máximo el 75 por ciento", ha explicado en declaraciones a la emisora de radio RCN.

Sin embargo, López ha aclarado que la demora en la entrega de los respiradores no es culpa del Gobierno sino de los proveedores ya que estos elementos están siendo altamente demandados en todo el mundo. No obstante, ha lamentado que se "exprima" a Bogotá, que "no se le dé lo mínimo para cuidarla".

"Nosotros hemos cumplido nuestra parte, el que está atascado y no ha podido cumplir es el Gobierno, el fin de semana yo mantuve conversaciones con el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, y no tenía certeza de los cronogramas de entrega. Sin embargo, está claro que no es culpa del Gobierno la demora en las entregas", ha aseverado.

Así, ha especificado no son 1.600 sino 2.000 los ventiladores prometidos. "Si logramos tener 250 cada semana logramos crecer al ritmo de la pandemia y no volvemos a cuarentena", ha señalado antes de aclarar que el asunto será examinado este mismo martes con el Ministerio de Sanidad.

"Bogotá es la ciudad que más capacidad tiene y más inversión ha hecho. Nosotros compramos 140 respiradores para las UCI, tenemos capacidad hospitalaria, medicamentos disponibles. Además, se aumentó el número de pruebas y testeo masivo", ha subrayado.

Según la alcaldesa, no se puede atribuir culpas en medio de una pandemia. "No es que haya alguien haciendo algo mal. Entonces, ¿Colombia tiene más de 90.000 contagios porque (Iván) Duque es un inepto? No, es porque esta pandemia es muy difícil", ha asegurado.

Colombia ha constatado hasta el momento 95.269 casos de coronavirus y 3.376 fallecidos, si bien Bogotá, la capital, ha registrado casi 30.000 contagios y 691 decesos.