Alemania.- AfD critica que se haya elegido a una niña de origen indio para interpretar a Jesús en el belén de Núremberg

Publicado 03/11/2019 20:19:02 CET

NÚREMBERG (ALEMANIA), 3 Nov. (DPA/EP) -

El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) ha criticado al Ayuntamiento de la ciudad alemana de Núremberg por elegir a una niña de 17 años y origen indio para representar a Jesús de Nazaret en el famoso belén viviente de la localidad.

En concreto, AfD publicó una fotografía de la niña en Facebook acompañada de un texto en el que afirma que los alemanes están siendo erradicados de la misma manera que los indios americanos. El propio partido ha rectificado ya esta crítica.

El alcalde de la ciudad, Ulrich Maly, ha salido al paso de estas críticas. "Te podrías reír si no supiéramos que estos tipos van en serio. Hay que protestar ante este nivel de misantropía", ha afirmado el regidor en rueda de prensa este domingo.

La chica es Benigna Munsi, hija de padre indio y madre alemana, nació en la propia Núremberg. Fue elegida el pasado miércoles para representar a Jesús de Nazaret en el tradicional mercado navideño de la ciudad alemana.

La propia Munsi ha comparecido en la rueda de prensa junto al alcalde y ha explicado que está bien. "Me sorprende la cantidad de apoyos que he recibido (...). Me dan ánimos y me dicen que no todo el mundo es tan negativo, que me apoyan. Me hace muy feliz", ha afirmado.

AfD ha publicado en el mismo medio una rectificación en la que felicitaba a Munsi y explicaba que el mensaje anterior, ya eliminado, "no coincide con los valores del AfD". "No quisimos insultar o menospreciar a nadie y el editor responsable ha dimitido ya", destaca.