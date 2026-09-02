Los 27 avanzan hacia mayores restricciones a los visados de turistas rusos tras ataque de Leizpig

La minstra de Exteriores de Irlanda, Helen Mcentee, junto a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas - CONSEJO DE LA UE

BRUSELAS 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado este miércoles que existe un "amplio apoyo" entre los Estados miembro para endurecer las restricciones a los visados de turistas rusos, después de que uno de los sospechosos del ataque fallido con drones bomba en el aeropuerto alemán de Leipzig haya entrado supuestamente en territorio comunitario con un visado turístico.

"Muchos plantearon que realmente necesitamos restringir los visados", ha explicado Kallas al término de la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE celebrada en Irlanda, donde ha advertido de que varios Estados miembro llevan tiempo alertando de que este tipo de permisos turísticos "se utilizan para actos de sabotaje".

La jefa de la diplomacia europea ha evitado dar por confirmada la información sobre el sospechoso de Leipzig, a la espera de que se pronuncien las autoridades alemanas, pero ha señalado que, de ser cierta, demostraría "claramente que los visados son una herramienta para quienes quieren hacer daño a la Unión Europea".

"Espero que esto, si es cierto, convenza también a ciertos Estados miembro que se han opuesto a avanzar en las restricciones de visados de que lo que está en juego es también nuestra seguridad, además de la de Ucrania", ha añadido.

Kallas ha lamentado que "personas que quieren hacer daño a la Unión Europea" utilicen los visados para entrar en el territorio comunitario, además de que un pueblo como los rusos "estén entrando y disfrutando de la hospitalidad de los países europeos" mientras su país está bombardeando Ucrania y matando a civiles.

El debate de esta medida, que serviría para dificultar la entrada de rusos en la UE, se viene manteniendo desde la invasión de Ucrania en 2022. Entonces, la Comisión adoptó una reforma para que los ciudadanos de Rusia no pudieran optar a visados de entrada múltiple, obligándoles a un trámite consular individual cada vez que quieran viajar a uno de los países de la Unión.

Ante la petición nueve países, el Ejecutivo comunitario anunció en junio que trabajaba en una propuesta para endurecer aún más la política de visados a Rusia, con una iniciativa que prevé presentar en enero del próximo año y que planteará "restricciones específicas", aunque necesitaría un respaldo mayoritario de los Veintisiete.

"El número de visados emitidos para nacionales rusos ha caído significativamente desde el inicio de la guerra. Había cerca de 4 millones antes de que comenzara la guerra y ahora estamos en torno a medio millón de visados al año", explicó un portavoz de la Comisión entonces.

PROHIBICIÓN DE ENTRADA A EXCOMBATIENTES

La política estonia también ha precisado que, además de las restricciones a los turistas, existe también un amplio respaldo entre los Veintisiete para avanzar hacia una prohibición de entrada a la UE para excombatientes rusos, aunque este miércoles no se haya adoptado ninugna decisión definitiva.

La Alta Representante ha vinculado estas medidas con lo que ha descrito como una escalada de ataques cerca de las fronteras de la UE, violaciones del espacio aéreo comunitario y "amenazas claras" sobre territorio de los Veintisiete.

En este sentido, ha reiterado que el ataque de Leipzig tuvo "las características de un terrorismo patrocinado por el Estado" y ha insistido en que no se trató de un incidente aislado, sino que se enmarca en una serie de ataques sistemáticos que se vienen registrando en Europa desde 2022, con episodios de sabotaje, ciberataques y espionaje "cada vez más frecuentes y más descarados".

Kallas ha vuelto a manifestar la "plena solidaridad" de la UE con Alemania y ha recordado que el bloque comunitario ya ha convocado al representante ruso ante la Unión Europea, al tiempo que ha avanzado que Bruselas sigue avanzando en la preparación de nuevas sanciones. "Los intentos de intimidar a Europa fracasarán", ha zanjado.