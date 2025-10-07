La alcaldesa alemana Iris Stalzer, en estado crítico tras ser apuñalada

Archivo - Un agente de la Policía de Alemania durante una operación en el sur del país. - Peter Kneffel/dpa - Archivo

DORTMUND (ALEMANIA), 7 (DPA/EP)

La alcaldesa de la localidad alemana de Herdecke, Iris Stalzer, se encuentra en estado crítico tras ser hallada este martes en su vivienda con varias heridas de arma blanca, por lo que ha tenido que ser trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad, situada en el oeste del país.

Stalzer, del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), presenta graves heridas en el torso y la espalda que "ponen su vida en peligro", según han explicado las fuerzas de seguridad, que se encuentran recabando pruebas en el domicilio.

Los investigadores, que no descartan de momento ninguna hipótesis --ni siquiera que se trate de un caso de violencia doméstica--, han indicado que a la llegada de los agentes, la víctima se encontraba en el suelo gravemente herida. Todo apunta a que fueron sus hijos adoptivos, dos adolescentes de 15 y 17 años, los que alertaron a los servicios de emergencias.

La Policía ha retenido al menor de sus hijos, al que ha trasladado hasta un vehículo policial para someterlo a un interrogatorio. El adolescente ha asegurado que su madre fue atacada por un grupo de hombres armados en una calle en las inmediaciones de la vivienda y que ambos la encontraron herida dentro del inmueble.

De momento, la Policía ha emitido una alerta y ha puesto en marcha un operativo en un intento por dar con los presuntos atacantes, si bien de momento se desconoce si el ataque tiene "tintes políticos".

Las primeras informaciones apuntan a que el suceso tuvo lugar sobre las 12.40 (hora local). La mujer, tras ser agredida, se habría arrastrado hasta el interior de su casa para pedir ayuda, según informaciones recogidas por la cadena Das Erste.

La alcaldesa de la localidad, que se encuentra cerca de Dortmund, había sido elegida recientemente para el cargo tras ganar las elecciones locales del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, que tuvieron lugar el pasado 14 de septiembre.

El canciller del país, Friedrich Merz, ha lamentado el "crimen atroz de Herdecke" y ha dicho "temer por la vida" de la alcaldesa. "Esperamos que consiga recuperarse por completo", ha aseverado en un mensaje difundido a través de redes sociales en el que ha trasladado su apoyo a "sus familiares y seres queridos".