Alemania.-AMP.- Aumentan a seis los muertos en un tiroteo en un centro de atención de menores en Stade, Alemania

Archivo - April 2, 2026, Berlin, Berlin, Germany: A police vehicle is seen on a street in Berlin, Germany, on Thursday, April 2, 2026. - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han fallecido y varias han resultado heridas según el último balance del tiroteo ocurrido este lunes en un centro de atención de menores en la ciudad alemana de Stade, en el norte del país.

"Según la información disponible, cinco personas han fallecido en el lugar de los hechos y una sexta ha fallecido en el hospital a causa de sus heridas. Todas las víctimas mortales son adultos", ha informado la Policía local de Luneburg en un mensaje difundido en redes sociales.

Las autoridades policiales han informado además de que uno de los detenidos es el principal responsable de los hechos, mientras que otras dos personas siguen actualmente sometidas a medidas policiales y se investiga su posible participación en los hechos.

El tiroteo en las inmediaciones de un centro de atención de menores en Stade, en el estado de Baja Sajonia de Alemania, ha dejado en un primer momento cinco muertos, balance que luego ha ascendido a seis y varios heridos, mientras sigue en marcha la investigación sobre los motivos del ataque y el desarrollo de los hechos en esta localidad situada a 45 kilómetros al oeste de Hamburgo.