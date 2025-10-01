Cierran el Oktoberfest de Múnich tras una explosión en una zona residencial y una posible amenaza

MÚNICH (ALEMANIA), 1 (DPA/EP)

Una explosión en un edificio de la ciudad alemana de Múnich y una posterior amenaza han llevado a las autoridades a cerrar este miércoles por la mañana por precaución el festival de la cerveza Oktoberfest, a la espera de que se determine si existen riesgos.

Las fuerzas de seguridad acudieron alertados por una llamada de madrugada a una zona residencial del norte de Múnich donde localizaron una furgoneta completamente calcinada y un edificio en llamas en cuyo interior hallaron también varias bombas trampa, lo que obligó a desplegar un equipo de artificieros.

A unos diez minutos a pie, a orillas de un lago, se encontraba una persona herida de la que no han trascendido detalles y que ha terminado falleciendo. Las autoridades investigan la posible conexión entre el incendio y esta persona, mientras que un segunda individuo está en paradero desconocido pero no sería peligroso, según la Policía.

Las fuerzas de seguridad han ordenado un desalojo total en un radio de 200 metros en torno al edificio, mientras que una carta con una amenaza presuntamente relacionada con la explosión ha llevado a las autoridades a tomar medidas adicionales como el retraso en la apertura del Oktoberfest, que se celebra en la pradera Theresienwiese de Múnich del 20 de septiembre al 5 de octubre.

VARIAS HIPÓTESIS

Los investigadores tienen sobre la mesa varias hipótesis, entre ellas una disputa familiar y una potencial relación con el movimiento antifascista, en este último caso a raíz de un mensaje publicado en un portal de Internet y titulado: "Antifa significa ataque".

"Hemos incendiado varios coches de lujo y realizado visitas a domicilio en el norte de Múnich", reza dicho mensaje, en el que también se señala que "un paseo matinal fascista no ha terminado especialmente bien".