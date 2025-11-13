Alemania.- AMP.- La coalición gubernamental acuerda un plan de reclutamiento para el nuevo modelo de servicio militar

BERLÍN 13 Nov. (DPA/EP) -

La coalición de Gobierno de Alemania, integrada por el bloque conservador CDU/CSU del canciller, Friedrich Merz, y el Partido Socialdemócrata (SPD), ha logrado un acuerdo sobre el proceso de reclutamiento como parte de un nuevo y polémico modelo de servicio militar.

El modelo permitiría al Parlamento iniciar un servicio militar obligatorio para los jóvenes seleccionados al azar para completar las filas si el alistamiento voluntario no alcanza los objetivos de reclutamiento, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

El Gobierno alemán había acordado previamente introducir un servicio militar voluntario para aumentar el número de efectivos como parte de su acuerdo de coalición, si bien los partidos tuvieron dificultades para llegar a un acuerdo sobre aspectos clave, como los mecanismos que se aplicarían si no se presentan suficientes voluntarios para alistarse en la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha mostrado su satisfacción con el acuerdo y ha subrayado que "no hay motivo para preocuparse" por la situación de seguridad del país. "No hay motivo para temer. La lección es muy clara: cuanto más disuasorias y capaces de defenderse sean nuestras Fuerzas Armadas, gracias al armamento, la formación y el personal, menor será la probabilidad de que nos veamos envueltos en un conflicto, lo que beneficia a todos, según la experiencia de la Guerra Fría", ha explicado.

"Otros países europeos, especialmente los del norte, demuestran que el principio de voluntariedad funciona si se combina con hacerlo atractivo, y espero que aquí ocurra exactamente lo mismo", ha manifestado, antes de destacar la importancia del examen médico acordado, que se llevará a cabo en todo el país y comentar que para el registro militar también será importante el cuestionario que se enviará a los jóvenes.

El propio Pistorius había afirmado previamente que busca que la legislación propuesta entre en vigor a principios de 2026, en un debate que llega en medio de la preocupación por la seguridad en Europa, impulsada por la guerra de Rusia contra Ucrania, desatada por la orden de invasión firmada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Debido a los planes de la OTAN de reforzar su postura defensiva en Europa ante la amenaza que representa Rusia, el objetivo es que la Bundeswehr se amplíe en unos 80.000 efectivos activos hasta alcanzar los 260.000, con 200.000 reservistas adicionales, procedentes en su mayoría del nuevo plan de servicio militar.

Sin embargo, dado que nunca se alcanzó el objetivo anterior de 203.000 soldados, algunos políticos conservadores expresaron su preocupación por la insuficiencia de los planes del Gobierno, lo que provocó fricciones entre conservadores y los socialdemócratas sobre si el proyecto de ley del servicio militar debía incluir un mecanismo automático para pasar al reclutamiento si el número de voluntarios era insuficiente.

Alemania suspendió el servicio militar obligatorio en 2011, pero puede restablecerse por mayoría parlamentaria simple, también en momentos de mayor tensión o de emergencia en materia de defensa. La Constitución actual solo obliga a los hombres a prestar servicio, mientras que las propuestas para incluir a las mujeres requerirían una enmienda constitucional.