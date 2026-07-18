Dimite el líder del bloque conservador del Parlamento por tener un hijo por gestación subrogada en EEUU

June 11, 2026, Berlin, Berlin, Deutschland: Jens Spahn in der 83. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. Berlin, 11.06.2026 - Europa Press/Contacto/Robert Schmiegelt

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del bloque conservador en el Parlamento de Alemania, Jens Spahn, ha presentado su dimisión este sábado a petición del canciller y co-líder de la alianza, Friedrich Merz, por haber tenido un hijo por gestación subrogada en Estados Unidos; una práctica declarada ilegal en Alemania.

"He informado a los líderes de la CDU y la CSU, Friedrich Merz y Markus Soeder, que mediante esta carta a nuestro grupo parlamentario presento mi dimisión como presidente del grupo parlamentario de la CDU/CSU en el Bundestag", ha manifestado en Spahn en una misiva recogida por la radiotelevisión estatal alemana ARD.

En la carta, Spahn considera que su "felicidad personal" es "incompatible" con su cargo político y que su decisión "personal" de "tener un hijo mediante gestación subrogada y las expectativas, comprensibles, que recaen sobre mí como presidente de nuestro grupo parlamentario" se ha vuelto un tema "más complejo de lo que había previsto".

En su calidad de presidente de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el canciller instó previamente a Spahn a dar este paso, según pudo saber la agencia DPA a través de fuentes cercanas al presidente del partido.

Spahn se vio bajo presión porque él y su marido, Daniel Funke, recurrieron a una gestación subrogada en Estados Unidos para tener su hijo. En Alemania no está legalizada la paternidad subrogada. El exministro de Salud fue acusado de doble moral y la presión sobre él había ido en aumento.

En su carta, Spahn criticó la "creciente crueldad del discurso público", que le había dado mucho que pensar, e hizo un llamamiento a todos para que "mantengan siempre un tono humano, a pesar de la claridad y la contundencia en los temas".

"En los últimos días, una cosa me ha quedado cada vez más clara: mi familia es lo más importante para mí", ha añadido.