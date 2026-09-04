Alemania.-AMP.- Dimiten nueve diputados del partido de Sahra Wagenknecht en Turingia por desavenencias con la fundadora

Archivo - September 13, 2025, Berlin, Berlin, Deutschland: Sahra Wagenknecht bei der Kundgebung für Frieden im Gazastreifen unter dem Motto 'Stoppt den VÃlkermord in Gaza!' am Brandenburger Tor. Berlin, 13.09.2025 - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

ERFURT 4 Sep. (DPA/EP) -

Una oleada de diputados de la populista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) ha anunciado este viernes su marcha del partido, después de la dimisión de nueve representantes en el estado de Turingia aduciendo continuos choques con la fundadora y su postura abierta a pactos con la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD).

Tras meses de disputas internas este grupo de diputados ha puesto tierra de por medio, incluyendo la actual vicepresidenta de Turingia, Katja Wolf. "No nos eligieron para dedicarnos a una introspección interminable, no nos eligieron para librar constantes batallas defensivas y no nos eligieron para aguantar coqueteos con la extrema derecha", ha señalado.

Según ha denunciado la líder regional, el 'lander' de Turingia ha sido convertido en un peón por el partido a nivel federal "para obtener atención". En todo caso, ha subrayado que seguirá apoyando el Ejecutivo de Turingia encabezado por Mario Voigt de la Unión Demócrata Cristiana (CDU).

En el centro del debate está una prolongada disputa entre el partido en Turingia y la propia fundadora de la formación, creada por Sahra Wagenknecht en 2024 como una escisión de La Izquierda.

Wagenknecht, que ya no es la líder del partido pero ejerce influencia en la formación, ha pedido a sus diputados en Turingia que se retiren del Gobierno regional y también se ha posicionado como visagra de cara a las elecciones en Sajonia-Anhalt, donde la ultraderecha de AfD aspira a ganar las elecciones pero necesitará de pactos con otros partidos, en un contexto que pondrá a prueba la capacidad de los partidos tradicionales de mantener un cordón sanitario.

Aunque ha logrado entrar en varios Ejecutivos en Alemania oriental, caso de Turingia o Brandeburgo, el partido fracasó en su intento de llegar al Bundestag al quedarse por debajo del 5% de votos necesario en las elecciones federales de 2025.