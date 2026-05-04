Dos muertos tras un atropello contra peatones en Leipzig (Alemania)

Archivo - 19 August 2025, Saxony, Leipzig: Officers from the criminal investigation department secure evidence in a residential area in Leipzig-Reudnitz. A woman had been killed and a child seriously injured here the previous evening. The police were able - Jan Woitas/dpa - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas, una mujer de 63 años y un hombre de 77, han muerto y una veintena han resultado heridas después de que el conductor de un vehículo haya embestido contra una multitud en una calle peatonal de la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país.

"Un automóvil embistió a varias personas en la calle Grimmaische y huyó. El conductor del vehículo ha sido detenido", ha informado la Policía de Sajonia en un mensaje publicado en redes sociales.

El sospechoso "ya no supone ningún peligro", según el comunicado policial, que no especifica ningún tipo de motivación. Más tarde ha trascendido que el detenido es originario de la propia ciudad de Leipzig, que practicaba boxeo, que tenía 33 años y antecedentes policiales, según fuentes citadas por el 'Leipziger Volkszeitung'.

El incidente comenzó sobre las 16.45 horas, cuando el individuo entró desde la plaza Augustus hacia la calle peatonal Grimmaische y aceleró hasta alcanzar gran velocidad a pesar de la presencia de peatones. Fue detenido muy cerca, junto a la iglesia de Santo Tomás.

El jefe de Bomberos de Leipzig, Axel Schuh, ha confirmado las dos muertes. "Dos personas han resultado heridas de gravedad. Han recibido los primeros auxilios de los trabajadores de emergencias y han sido trasladados a urgencias en ambulancia", ha relatado. Unos 40 bomberos, 40 paramédicos y dos helicópteros han sido movilizados.

El alcalde de Leipzig, Burkhard Jung, ha insistido en que "el presunto responsable ha sido detenido", por lo que ya no hay peligro. "La gente debería irse a casa y no preocuparse más", ha añadido antes de trasladar su solidaridad a las familias de las víctimas.