Archivo - Imagen de archivo del aeropuerto de Leipzig/Halle. - Christian Modla/Dpa - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Alemania han informado este martes de que un tercer dron fue hallado cerca del aeropuerto de Leipzig, situado en el este del país, poco después de que se encontraran otros dos drones cargados con explosivos a principios de este mes en las inmediaciones.

Fuentes cercanas al asunto han indicado al diario alemán 'Suddeutsche Zeitung' que todos estos drones --algunos de los cuales fueron detectados cerca de aviones ucranianos-- estarían relacionados.

Así, han especificado que las investigaciones realizadas hasta el momento establecen que se encontró un tercer dron el pasado 14 de agosto y días después de los primeros hallazgos. Este último es encontraba en una zona adyacente a la parte occidental del aeropuerto.

Previamente, la Policía anunció la aparición de dos drones con cargas explosivas: uno de ellos en la zona de aviones de carga y otro cerca de un avión ucraniano 'Antonov'. El segundo aparato habría colisionado con un avión de la empresa de mensajería DHL en el aeródromo.

Los técnicos desplegados en la zona hallaron restos de residuos de una sustancia que podría corresponderse con un material altamente explosivo, si bien la carga no llegó a detonar en ningún momento.

Por su parte, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha alertado a los autores de este tipo de incidentes de que "pagarán por ello" y ha asegurado que "pronto" se darán a conocer las conclusiones de las investigaciones oficiales sobre los responsables.

Merz ha asegurado así que se está trabajando intensamente en ello con las autoridades pertinentes. "Lo expondremos en breve y nos pronunciaremos al respecto", ha aseverado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias DPA. "Entre otras cosas", ha sostenido, el ataque con drones en Leipzig "demuestra que Alemania se enfrenta a una amenaza muy concreta".

"Tenemos problemas que, en parte, provienen del exterior y que no debemos ignorar", entre los que se incluye, sobre todo, el "tema de la seguridad". "Alemania se ha convertido en un objetivo cada vez más claro para los ataques híbridos" en los que los atacantes buscan "causar graves daños materiales, e incluso heridos y muertos", ha expresado.

Para él, este incidente demuestra que el Gobierno ha hecho bien en poner en marcha numerosas medidas para proteger mejor al país y a su población frente a los ataques híbridos. "Alemania sigue siendo un país seguro", ha subrayado, antes de manifestar que el Gobierno está ·reforzando la protección", también mediante la creación del centro de drones en Magdeburgo.

Además, ha hecho hincapié en que Alemania cuenta con medidas disuasorias significativas y ha insistido en que los responsables "pagarán" por sus actos. El Gobierno, ha dicho, "mantiene el rumbo y sigue con perseverencia apoyando a Ucrania en su defensa frente a la guerra de agresión de Rusia con el fin de forzar las negociaciones de paz".

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, enmarcó a principios de agosto estos incidentes en un "escenario de ataque híbrido" tras visitar el aeropuerto y descartar que se tratara de una "actuación amateur".

Así, alertó de que lo ocurrido pone de manifiesto un "nuevo nivel de amenaza", apuntando a que "podrían estar implicadas potencias extranjeras", y destacó la colaboración "excelente" de los distintos cuerpos de policía y "de todas las demás autoridades" para responder al suceso.

El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, han aumentado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.