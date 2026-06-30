Alemania.- AMP.- El IPC de Alemania se modera al 2,3% en junio

21 June 2026, Berlin: German Chancellor Friedrich Merz speaks during the German Government's Open House at the German Chancellery. Photo: Fabian Sommer/dpa - Fabian Sommer/dpa

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Alemania cerrará junio en el 2,3% interanual, lo que representa una desaceleración de tres décimas con respecto del dato de mayo y la menor subida de los precios en el país desde el pasado mes de febrero, antes del conflicto en Oriente Próximo, según la estimación provisional avanzada por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

De su lado, el dato de inflación armonizada, empleado por Eurostat en sus registros, se frenará también tres décimas en relación al mes anterior y se espera que alcance el 2,4%.

La evolución de los precios en junio refleja el menor encarecimiento del petróleo y el gas, con una subida del 3,4% de la factura energética, tras el incremento del 6,6% registrado en mayo.

De su lado, el aumento interanual del precio de los alimentos en el sexto mes de 2026 se mantendría estable en el 0,4%, en línea con la subida observada en mayo.

Por su parte, el alza del coste de los servicios sería nuevamente del 3,1% interanual, pero la subida del precio de los bienes se habría moderado en junio al 1,7% desde el 2,2% del mes pasado.

De este modo, al excluirse el precio de los alimentos y de la energía, la tasa de inflación subyacente de Alemania se situaría en junio en el 2,5% interanual, la misma subida que en mayo.

Destatis publicará los resultados definitivos de inflación para el mes de junio el próximo 10 de julio.

FRANCIA, ITALIA Y ESPAÑA

De su lado, el Instituto de Estadísticas y Estudios Económicos (Insee) ha informado este martes de que el IPC del país galo se situará en junio en el 1,8%, seis décimas por debajo del dato de mayo, mientras que la tasa armonizada caerá al 2%, frente al 2,8% del mes anterior.

Esta menor subida de los precios en junio respondería al menor encarecimiento de los alimentos frescos, con una subida del 2,8% desde el 3,4% de mayo, mientras que la energía habría subido un 11,2%, frente al aumento del 16,6% interanual el mes pasado.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística de Italia (Istat) ha anunciado que el IPC del país transalpino se situaría en junio en el 3% interanual, dos décimas por debajo de la subida de los precios observada en mayo, mientras que la tasa armonizada sería del 3,1%, frente al 3,2% de mayo.

De este modo, España seguiría registrando en junio el mayor incremento del coste de la vida entre las mayores economías de la zona euro, puesto que el IPC se mantendría en el 3,2% interanual, mientras que la tasa de inflación armonizada repetiría en el 3,6%.

La oficina estadística europea, Eurostat, tiene previsto publicar este miércoles su primera lectura del dato de inflación armonizada para la eurozona, que en mayo se situó en el 3,2%, la mayor subida interanual de los precios en la región desde septiembre de 2023 y muy por encima de la meta de estabilidad del 2% del Banco Central Europeo (BCE).