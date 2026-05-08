Liberan a los rehenes retenidos por varios atracadores en una sucursal bancaria del oeste de Alemania

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía de Alemania. - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

COBLENZA (ALEMANIA), 8 (DPA/EP)

La Policía de Alemania ha informado este viernes de que los rehenes que habían sido retenidos por un grupo de atracadores horas antes en una sucursal bancaria de la ciudad de Sinzig, en el oeste del país, han sido puestos en libertad tras un gran despliegue policial en las inmediaciones.

Las fuerzas de seguridad han dado así por "terminada" la situación desatada y han confirmado que todo apunta a que no se han producido víctimas ni heridos durante la operación para acabar con la toma de rehenes dentro del inmueble.

Horas antes, habían anunciado la puesta en marcha de una serie de protocolos para tratar de detener a los atracadores, que se habrían atrincherado dentro del banco, situado en el distrito de Ahrweiler, en el estado federado de Renania-Palatinado. Uno de los rehenes era un conductor de un vehículo blindado especializado en el transporte de dinero.

La zona ha permanecido completamente acordonada a medida que los agentes eran desplegados para sacar adelante la operación y lograr la puesta en libertad de las personas retenidas.