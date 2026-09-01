Alemania.- AMP.- Líderes europeos expresan solidaridad con Alemania por intento de ataque ruso contra Leizpig

August 22, 2026, Kyiv, Ukraine: Federal Minister for Foreign Affairs of Germany Johann Wadephul attends a joint news conference with Foreign Minister of Ukraine Andrii Sybiha following negotiations, Kyiv, Ukraine, August 22, 2026. The talks focused on str - Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Numerosos líderes europeos han expresado solidaridad este martes con Alemania después de que las autoridades concluyeran que Rusia está detrás del ataque "fallido" perpetrado el mes pasado con varios drones cargados de explosivos contra el aeropuerto de Leipzig, situado en el este del país.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha instado a los países europeos a "permanecer firmes", seguir trabajando "de forma estrecha" y "mantener una postura robusta de disuasión en defensa de la seguridad" de todos los ciudadanos.

"La seguridad de nuestros aliados es nuestra seguridad. Los intentos de intimidarnos o de sembrar discordia entre aliados no tendrán éxito: las acciones híbridas contra cualquiera son motivo de preocupación para todos y serán respondidas con una reacción unida", ha subrayado en redes sociales.

El primer ministro británico, Andy Burnham, también ha expresado solidaridad con Berlín en un comunicado tras el "atroz" ataque contra Leizpig, asegurando que los intentos de Moscú de "socavar" la determinación europea y la voluntad de apoyar a Kiev "son inútiles y están condenados al fracaso".

"Como dejé claro en Kiev la semana pasada, nuestro compromiso de apoyar a Ucrania frente a la invasión ilegal de Rusia es inquebrantable. Las firmes medidas adoptadas por el Gobierno alemán demuestran que cualquier ataque de esta índole recibirá una respuesta clara. No flaquearemos en nuestra determinación de disuadir los ataques contra nuestra libertad y seguridad", ha aseverado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha alertado de que los "ataques híbridos" se "multiplican" en el continente y "no pueden quedar sin respuesta". "Ante esta escalada, debemos estar unidos, determinados y reforzar nuestro apoyo a Ucrania. Francia continuará asumiendo plenamente su parte", ha precisado en redes sociales.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha apuntado a que Europa "no se dejará intimidar". "Nuestra respuesta será nuestro apoyo continuo a Ucrania y la plena coordinación de los estados de la OTAN contra el agresor. Rusia no ganará esta guerra", ha argüido en redes sociales.

Además, el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, ha afirmado que la atribución de Berlín es "extremadamente grave" y ha trasladado su apoyo a las medidas anunciadas por su homólogo, Johann Wadephul, en represalia.

"He pedido que se convoque al embajador ruso. Este ataque se suma a una larga serie de incursiones inaceptables en el territorio de otros Aliados de la UE y la OTAN en los últimos meses", ha señalado en redes sociales, instando a que el término "híbrido" no se convierta en "un eufemismo para la agresión".

De la misma forma, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha apoyado "plenamente las contundentes medidas" adoptadas por el Gobierno alemán tras los hallazgos. "Estamos unidos y continuaremos defendiendo a nuestro aliado y vecino", ha dicho.

Otro de los que se ha pronunciado ha sido el presidente finlandés, Alexander Stubb, quien ha asegurado que los países europeos ya conocen "el manual" de conducta ruso. "Intenta intimidarnos, socavar nuestra determinación y nuestra voluntad de apoyar a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa. No lo conseguirá", ha sentenciado.

También han trasladado su solidaridad a Berlín el primer ministro portugués, Luis Montenegro; el canciller austriaco, Christian Stocker; el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis; la 'premier' de Dinamarca, Mette Frederiksen; el primer ministro de Hungría, Peter Magyar; el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda; el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, o la ministra de Exteriores de Islandia, Katrín Gunnarsdóttir.

Las reacciones se producen después de que las autoridades alemanas informaran la pasada semana del hallazgo de un tercer dron cerca del aeropuerto de Leipzig después de que a principios de agosto aparecieran otros dos aparatos cargados con explosivos, uno en la zona de aviones de carga y otro cerca de un avión ucraniano Antonov.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, ha señalado este mismo martes a Moscú como responsable de un "ataque fallido" contra el aeropuerto, aludiendo a que no es un incidente "aislado" sino que forma parte de las "acciones híbridas" llevadas a cabo por las autoridades rusas contra países europeos.

Por su parte, el titular de Exteriores, Johann Wadephul, ha anunciado en represalia que el Gobierno cerrará el consulado general de Rusia en Bonn a partir del 18 de septiembre, rescindirá su contrato con la Casa Rusa en la capital, Berlín, y convocará en protesta al embajador ruso.