Al menos dos muertos en un ataque violento registrado en un colegio cerca de Berlín

Imagen de archivo de una furgoneta de la Policía de Alemania. - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne

BERLÍN 27 Ago. (DPA/EP) -

Al menos dos personas han muerto en un ataque violento registrado este jueves en un colegio en Gosen-Neu Zittau, en el estado federado de Brandenburgo, al sureste de Berlín, en un incidente que ha provocado la detención de un sospechoso por parte de las fuerzas de seguridad.

Un portavoz de la Policía ha confirmado que las dos víctimas fallecieron al sucumbir a las lesiones, si bien habían recibido atención médica "inmediata", tras un ataque que ha tenido lugar sobre las 13.45 horas (hora local).

Los fallecidos son una mujer de 18 años, alumna del centro educativo, y el conserje del mismo, de acuerdo a fuentes familiarizadas con el asunto.

En cuanto al sospechoso, es un hombre alemán de 19 años, tal y como ha confirmado la Policía, que ha apuntado a que el ataque habría tenido motivaciones personal, según los primeros indicios. "Según la información disponible hasta el momento, los investigadores no creen que se trate de un tiroteo masivo, sino más bien de un crimen pasional", ha indicado el cuerpo.