Alemania.- AMP.- Al menos un muerto y 14 heridos por un atropello masivo durante la fiesta del Orgullo en Berlín

July 25, 2026, Berlin, Berlin, Germany: Thousands of people take part in the 48th Christopher Street Day (CSD) Pride parade in Berlin, Germany, on July 25, 2026. Participants marched through the German capital with rainbow flags, colorful costumes, decora - Europa Press/Contacto/Abdelrahman Alkahlout

BERLÍN 25 Jul. (DPA/EP) -

Al menos una persona ha muerto y 14 han resultado heridas como consecuencia de un atropello masivo ocurrido esta noche en Berlín durante las celebraciones del Orgullo en el Tiergarten, el principal parque de la capital alemana, según ha confirmado la Policía de la ciudad.

Un portavoz policial ha precisado el balance provisional a la agencia DPA después de que la Policía de la ciudad avanzara que, en torno a las 22.00, el conductor de un vehículo blanco atropelló a varias personas congregadas en torno a la calle Lennestrasse antes de estrellarse contra un árbol.

La Policía busca a "uno o más sospechosos que se han dado a la fuga", ha añadido por otro lado el portavoz policial Florian Nath en redes sociales y sin dar más detalles.

Los organizadores de la fiesta del Orgullo (Día de la Calle Christopher, como se conoce en la ciudad) han anunciado la cancelación del evento.