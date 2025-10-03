Alemania.- AMP.- Merz pide un "nuevo comienzo" para Alemania 35 años después de la reunificación

Macron denuncia "amenazas" para la democracia en Europa

SARREBRUCK (ALEMANIA), 3 (DPA/EP)

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha pedido este viernes un "nuevo comienzo" para Alemania con motivo del 35 aniversario de la reunificación del país, dividido en dos Estados, la República Federal de Alemania (RFA) y la República Democrática Alemana (RDA) desde 1949.

"Tras 35 años de unidad alemana y en un momento difícil para nuestro país, debemos reorganizarnos y mirar hacia el futuro con confianza y energía", ha instado el líder de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) en una ceremonia celebrada en la ciudad de Sarrebruck, situada cerca de la frontera con Francia.

"Hagamos un esfuerzo conjunto por lograr una nueva unidad en nuestro país", ha aseverado el mandatario, que ha instado a los alemanes a "confiar en los cambios" y "no dejarse paralizar por los miedos". "Atrevámonos a emprender un nuevo comienzo", ha aseverado.

Merz, que ha pedido "recordar la confianza con la que los alemanes del Este se atrevieron a empezar de cero hace más de tres décadas", ha destacado que existe un "espíritu positivo", que puede "liberar". "El pesimismo solo lleva a desperdiciar energía", ha expresado.

Para él, Alemania se encuentra ante un "momento decisivo", una "fase importante para la historia reciente" del país. "Muchas cosas deben cambiar", ha aclarado, al tiempo que ha hecho hincapié en la necesidad de "introducir reformas". "Los alemanes deben comprender la dimensión de esto. Nosotros somos todos los alemanes", ha afirmado Merz, que ha recordado que el país busca "seguir siendo democrático, constitucional, económicamente fuerte y social, así como europeo".

En este sentido, ha incidido en la necesidad de ampliar la defensa y asumir "más responsabilidades", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la población para realizar el servicio militar voluntario. "Debemos recuperar la fortaleza económica con la tecnología más moderna", ha zanjado.

MACRON ALERTA DE QUE EXISTEN "AMENAZAS"

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, que también se ha desplazado hasta la zona para las conmemoraciones, ha alertado de que existen "amenazas a la democracia" en la actualidad y ha hecho hincapié en la importancia de luchar para lograr defenderla.

En este sentido, ha destacado que a pesar de los conflictos, Francia y Alemania "son ahora socios". "La guerra entre nosotros ya no existe", ha manifestado, al tiempo que ha calificado esta situación como "un gran logro para Europa".

No obstante, ha alertado de que la guerra "ha vuelto al continente", en relación a la invasión rusa de Ucrania, y ha manifestado que también existen "ciberataques y campañas de desinformación", además de "violaciones del espacio aéreo", todo actos delos que responsabiliza a Moscú.

"Por desgracia, nos encontramos una vez más en una época de confrontación. Ante esta situación, hemos logrado permanecer unidos", ha afirmado Macron. "Por primera vez", argumentó, "Europa está tomando forma como potencia militar, no para hacer la guerra, sino para defender su territorio y sus valores".

Macron ha alertado de que existen "presiones" sobre la democracia en Europa. "Son amenazas externas pero también internas", ha dicho, no sin antes señalar que la "desconfianza de los gobiernos ha aumentado a medida que crecen las dudas sobre el estado de derecho".

El mandatario galo ha lamentado la existencia de "discusiones llenas de odio, alimentadas por las redes sociales". "Si los europeos no despertamos y decimos: queremos recuperar el control de nuestra democracia, entonces ya puedo decirles que en diez años todos los que están jugando con esto habrán ganado", ha apostillado.