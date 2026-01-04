Alemania.- AMP.- Miles de hogares de Berlín recuperan la corriente tras un sabotaje que ha afectado a 40.000 viviendas

Archivo - July 27, 2018 - Berlin, Berlin-Tiergarten, Germany - For an hour and 43 minutes, the moon is completely submerged in the shadows of the earth. The moon then appears as a reddish disk in the sky. The photo shows the moon over the Brandenburg Gate - Europa Press/Contacto/Simone Kuhlmey - Archivo

Alrededor de 38.000 hogares siguen sin corriente por un incendio posiblemente provocado en un cable del canal de Teltow

BERLÍN, 4 Ene. (DPA/EP) -

Miles de hogares en el suroeste de Berlín, afectados un corte de casi 24 horas del suministro eléctrico, han recuperado la corriente esta madrugada mientras las autoridades investigan un sabotaje que se ha atribuido un grupo de extrema izquierda y que ha dejado sin luz a más de 40.000 domicilios, la mayoría de los cuales podrían seguir desconectados hasta el jueves.

"A las 03.23 del 4 de enero hemos podido restablecer el suministro eléctrico a unos 7.000 hogares y 150 empresas en varias fases, especialmente en la zona de Lichterfelde", ha anunciado la operadora Stromnetz Berlin en su página web.

Alrededor de 38.000 hogares y más de 2.000 clientes empresariales siguen sin electricidad en el distrito de Steglitz-Zehlendorf después de que el incendio dañara el cableado que cruza el canal de Teltow.

Sobre el incidente Policía está investigando un posible incendio provocado después de que el servicio de seguridad del Estado responsable de delitos políticos recibiera una carta en la que se reivindicaba la autoría.

El corte afectó al alumbrado público, las telecomunicaciones móviles, los semáforos y los frigoríficos de los supermercados, así como a los hogares particulares, dejando sin calefacción a los usuarios en un momento en que las temperaturas rondaban los cero grados.

Stromnetz Berlin prevé que no será posible restablecer el suministro eléctrico a todos los hogares afectados hasta el jueves por la tarde. El sábado se informó a unos 10.000 hogares del distrito de Lichterfelde de que el suministro eléctrico se restablecería a lo largo del día, pero esto no sucedió inicialmente.

Horas después, la responsable de Interior de Berlín, Iris Spranger, ha confirmado la autenticidad de la carta de reivindicación de una formación llamada Grupo Volcán, una organizacón de extrema izquierda. El extenso documento de los presuntos autores del sabotaje lleva por título "Cortar el suministro a los gobernantes".

"En su avaricia por la energía, la Tierra está siendo agotada, succionada, quemada, maltratada, incendiada, violada, destruida", se afirma en ella antes de agregar la central de gas de Berlín-Lichterfelde fue "saboteada con éxito". "El objetivo de la acción no eran los apagones, sino la industria de las energías fósiles", afirma el grupo.

A poca distancia de la central eléctrica, un incendio en un puente de cables sobre el canal de Teltow dañó más de una docena de líneas importantes, entre ellas varias de alta tensión, en la madrugada del sábado. El corte de electricidad provocado afectó inicialmente a 45.000 hogares y más de 2.200 empresas.

Los barrios afectados son Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee y Lichterfelde, en los que hay muchas viviendas unifamiliares y urbanizaciones residenciales, pero también edificios de gran altura. La policía busca testigos mientras los especialistas prevén que el corte de electricidad se prolongará hasta el jueves por las complicaciones que esperan a la reparación.

Las gélidas temperaturas y la abundante nieve recién caída suponen un problema considerable para muchas personas. Varios grandes hospitales de los barrios volvieron a conectarse a la red eléctrica al cabo de un día y no tuvieron que ser evacuados gracias a los generadores de emergencia.

El corte de electricidad también afecta a numerosas residencias de ancianos y a personas dependientes en sus hogares. Según la responsable de Salud, Ina Czyborra, el Gobierno de Berlín está en estrecha coordinación con los bomberos, entre otros, para trasladar a estas personas, en caso necesario, a residencias de otros barrios que han comunicado que tienen plazas libres.