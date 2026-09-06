06 September 2026, Saxony-Anhalt, Magdeburg: A voter drops her ballot into a ballot box at a polling station. Saxony-Anhalt elects a new state parliament on Sunday. Photo: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa - Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tasa de participación en las elecciones que se están celebrando este domingo en el estado federado alemán de Sajonia-Anhalt es sustancialmente superior a la registrada en la votación de hace cinco años, con más de 20 puntos porcentuales más, según datos de la comisión electoral.

Así, a las 16.00 horas habían acudido a votar el 65,3% del censo, muy por encima del 41% registrado a esa hora en 2021, cuando la participación final fue del 60,3%. Los colegios electorales cerrarán a las 18.00 horas.

Los comicios tienen gran repercusión porque el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) podría lograr por primera vez la mayoría absoluta en unas elecciones regionales y acceder así a un gobierno de una región alemana.

Alrededor de 1,7 millones de personas están llamadas a las urnas, en una votación en la que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) es favorito para hacerse con la victoria por mayoría absoluta, una posibilidad que provocó el sábado la convocatoria de manifestaciones en defensa de la democracia.

La jornada de votación como tal se ha desarrolado con total normalidad, según fuentes policiales citadas por la televisión pública alemana ARD. Las autoridades han puesto en marcha un importante dispositivo policial y se han trasladado efectivos antidisturbios desde estados cercanos como Hamburgo, Schleswig-Holstein, Sarre, Hesse, Baviera y Turingia.

La última encuesta publicada por ARD sitúa a AfD en primer lugar con un 42% de apoyo, seguido de la Unión Demócrata Cristiana (CDU, 22%), La Izquierda (11%), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, 8%), Los Verdes (6%), Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 4%) y Partido Liberal Demócrata (FDP, 3%).