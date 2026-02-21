January 23, 2026, Rome, Italia, Italy: Statements to the press at the end of the intergovernmental summit between Italy and Germany. Pictured is the Federal Chancellor of Germany, Friedrich Merz. Rome, Italy 23 January 2026 - Europa Press/Contacto/Francesco Fotia

La coalición del Gobierno exhibe cierto consenso a la hora de imponer nuevas regulaciones, sistemas de verificación y sanciones

La CDU plantea revertir la legalización del cannabis en ciertos supuestos ahora en vigor

STUTTGART (ALEMANIA), 21 (DPA/EP)

La Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller alemán, Friedrich Merz, se ha pronunciado este sábado a favor de establecer una edad mínima de 14 años para acceder a redes sociales como Tiktok e Instagram con el fin de proteger a los niños y jóvenes.

Según una portavoz de la CDU, el congreso del partido celebrado en Stuttgart ha aprobado una moción que insta al Gobierno de coalición formado por los propios conservadores y los socialdemócratas del SPD a "introducir una edad mínima legal de 14 años para el uso de las redes sociales".

También se le pide que desarrolle la "necesidad especial de protección hasta los 16 años en el espacio digital". El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), socio de coalición de la CDU, ya presentó propuestas similares.

"Nos guía la convicción de que los niños y los jóvenes son especialmente vulnerables en el espacio digital", se afirma en la moción aprobada. En particular "cuando los modelos económicos se orientan específicamente a captar la atención, activar emociones y controlar el comportamiento, el Estado no puede permanecer neutral".

En concreto, la CDU exige una normativa legal en el ámbito nacional y europeo que obligue a los operadores de plataformas a establecer un sistema de verificación de la edad que cumpla con la protección de datos. Las infracciones deben ser sancionadas con "multas severas", exigieron los democristianos.

Asimismo abogaron por una armonización de los límites de edad en toda la Unión Europea para evitar que se eludan las normas a través de otros Estados miembros.

Las normas deben basarse en conocimientos científicos, según la moción. Su aplicación debería ir acompañada de una mayor educación mediática en las escuelas. Se debería impartir, por ejemplo, conocimientos sobre los mecanismos de funcionamiento de los algoritmos y sobre la protección contra el ciberacoso y la manipulación digital. Las ofertas también deberían incluir a los padres y al entorno vital.

Según la CDU, la competencia mediática también refuerza la "resiliencia democrática frente a la desinformación y la radicalización".

Incluso diputados más escépticos sobre el límite de edad, como Sarah Beckhoff, de Renania del Norte-Westfalia, se han mostrado a favor de que se obligue a usar el nombre real en línea: "Los operadores de las plataformas necesitan saber quién se registra en ellas; por ejemplo, si se difunden noticias falsas o discursos de odio a través de la cuenta".

Poco antes del congreso del partido, el canciller y líder de la CDU había mostrado su simpatía por la iniciativa de establecer un límite de edad para las redes sociales, así como por una propuesta concreta del SPD, socio menor del Gobierno.

En concreto, los líderes socialdemócratas proponen vincular técnicamente las restricciones de edad para acceder a las plataformas de redes sociales con la cartera digital ("wallet") del smartphone.

Los socialdemócratas aspiran a que entre en vigor en Alemania a principios de 2027. Su propuesta es que quienes creen una cuenta en Instagram o Tiktok acrediten su edad a través de la cartera. Proponen prohibir el acceso a menores de 14 años, y entre los 14 y los 16 años autorizarlo solo mediante determinados ajustes previos.

Para todos los mayores de 16 años, los algoritmos que sugieren vídeos u otros contenidos estarán desactivados y deberán activarse, plantea el SPD.

REVERTIR LA LEGISLACIÓN SOBRE CANNABIS

Por otra parte, los delegados de la conferencia nacional de la CDU han aprobado una moción de la Unión de Mujeres, un grupo dentro del partido, en la que se pide al Gobierno de coalición liderado por la CDU que derogue la ley que legaliza el consumo de cannabis, en vigor desde hace casi dos años.

La posesión, el cultivo y la distribución deberían volver a prohibirse y tipificarse como delito, instaron los conservadores, ya que consideran que desde la legalización parcial, han aumentado los problemas sociales, sanitarios y de seguridad.

La ministra de Sanidad, Nina Warken, que preside el grupo de mujeres, ha alertado de que se han observado "tendencias preocupantes" tras una evaluación inicial de los efectos y anunció que se realizarán consultas sobre la necesidad de tomar medidas.

La ley, impulsada por el anterior Gobierno de centroizquierda del canciller Olaf Scholz, permite fumar marihuana y cultivar cannabis a los adultos, con muchas restricciones, desde el 1 de abril de 2024.

La CDU y su partido hermano bávaro, la Unión Social Cristiana (CSU), se habían presentado a la campaña electoral pidiendo la abolición de la ley. Sin embargo, en el acuerdo de coalición con el Partido Socialdemócrata, se acordó una "evaluación abierta", que ya ha comenzado.

En el congreso de la CDU se ha tratado también un posible impuesto a las bebidas azucaradas y vetar su compra a menores de 16 años, pero el pleno ha rechazado la iniciativa, planteada por la filial del partido en el estado de Schleswig-Holstein. La iniciativa estaba respaldada por 46 asociaciones médicas y de consumidores.

Por otra parte, la CDU se ha posicionado en contra de cualquier nueva modificación de la normativa sobre endeudamiento público, modificada recientemente para incrementar el gasto en defensa. Sin embargo, las propias juventudes de la CDU han recordado que la última modificación ya va en contra de las promesas electorales y de campaña del partido.