Archivo - May 4, 2024, Berlin, Berlin, Deutschland: 12. Firefighter Stairrun 2019 am Alexanderplatz - in vollter Schutzausrüstung laufen Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen 36 Etagen auf das Dach des Park Inn Hotels. Berlin, 04.05.2024 - Snapshot/Tobias Seeliger / Zuma Press / Europa Pre

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 personas han resultado heridas, una de ellas con pronóstico crítico y otra de carácter grave, tras un incendio registrado este domingo por la noche en un hospital situado en el distrito berlinés de Lichtenberg, según ha informado el Cuerpo de Bomberos de Berlín.

El suceso se desencadenó cuando el sistema automático de detección de incendios alertó de un fuego en una habitación de pacientes ubicada en la primera planta de uno de los pabellones del centro hospitalario. Ante el desconocimiento inicial del número de afectados, los servicios de emergencia activaron el protocolo por incidente de múltiples víctimas y desplegaron un dispositivo integrado por 83 efectivos.

Aunque los bomberos lograron controlar las llamas mediante un ataque interior, la rápida propagación del humo hacia otras dependencias del complejo obligó a evacuar el edificio y a poner a salvo a numerosas personas, que fueron evaluadas y atendidas en el lugar por los equipos sanitarios.

De los 15 afectados, las dos personas que presentaban lesiones de mayor gravedad --una de ellas con riesgo vital-- fueron trasladadas a otros centros hospitalarios bajo supervisión médica, mientras que los trece heridos leves recibieron asistencia en el mismo recinto sin requerir traslado.

Una vez extinguidas las llamas y ventiladas las instalaciones, los bomberos cedieron el control del inmueble a la Policía, que ha abierto una investigación para esclarecer el origen del fuego.

Por su parte, un portavoz de la Policía alemana ha apuntado que las investigaciones preliminares apuntan a que un paciente habría prendido fuego a su cama en una habitación en la primera planta del edificio, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Asimismo, ha señalado que entre los afectados por inhalación de humo figuran un trabajador sanitario y el propio sospechoso, quienes han recibido atención en el hospital. El primero ha recibido ya el alta, mientras que el citado paciente continúa hospitalizado, sin más detalles sobre su estado.