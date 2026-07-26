Alemania.- AMP.- La UE traslada sus condolencias por el atropello masivo durante las fiestas del Orgullo en Berlín

BERLIN, July 26, 2026 -- Police officers work near the site where a car drove into a crowd in Berlin, Germany, July 26, 2026. One person was killed and 16 others were injured, including several with life-threatening injuries, after a car drove into a cro - Europa Press/Contacto/Zhang Haofu

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de las instituciones europeas han trasladado sus condolencias este domingo por el atropello masivo registrado el sábado por la noche durante las fiestas del Orgullo en Berlín, un incidente catalogado como posible atentado terrorista que ha dejado al menos un muerto y 16 heridos, varios de ellos de gravedad.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha enviado sus mejores deseos a los familiares y amigos de las víctimas, agregando que la celebración del Orgullo "representa la libertad, la dignidad y la igualdad de derechos, valores fundamentales de la UE".

"Cada persona debe poder vivir, amar y defender sus derechos sin temor. El odio y la violencia no tienen cabida en nuestras sociedades. Nos mantenemos unidos al lado de la comunidad LGBTQI+", ha subrayado la conservadora alemana en redes sociales.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se ha sumado a las condolencias en un breve mensaje publicado en alemán en sus redes sociales. "Hoy nuestros pensamientos están con las víctimas del ataque en Berlín, sus familiares y todas las personas que participan en el Christopher Street Day (Orgullo de Berlín)"

En este sentido, la política conservadora maltesa ha subrayado que "el odio y la violencia no tienen cabida" en una "Europa de la libertad y el respeto". "Seguiremos estando unidos contra aquellos que quieren sembrar miedo y división", ha dicho.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, quien ha coincidido con Von der Leyen en que el atentado del sábado es un ataque contra "los valores" que definen al club comunitario.

"La Unión Europea condena en los términos más enérgicos cualquier forma de odio, extremismo y violencia. Nos solidarizamos con Alemania, la población alemana y toda la comunidad LGBTQI+", ha apuntado Costa en un mensaje escrito en alemán.

Los investigadores han emitido una orden de arresto contra el sospechoso, identificado como Abdul B., de 21 años, que tras los hechos se dio a la fuga. Según ha informado DPA, la Policía alemana ha registrado un apartamento en el distrito de Schöneberg, en Berlín.

Un automóvil atropelló a una multitud en el parque Tiergarten de Berlín poco antes de las 22.00 horas del sábado durante las fiestas del Orgullo. El sospechoso, que habría apuñalado poco después a varias personas, se dio a la fuga después de que el vehículo se estrellara contra un árbol.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha tildado de "abominable" el ataque. "El acto será esclarecido y perseguido con toda dureza. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familiares. Deseo a los heridos una pronta recuperación y agradezco a todas las fuerzas del orden su intervención", ha dicho.