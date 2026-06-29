Alemania.- AMP2.- Seis los muertos en un tiroteo en un centro de atención a menores en Stade, Alemania

Archivo - April 2, 2026, Berlin, Berlin, Germany: A police vehicle is seen on a street in Berlin, Germany, on Thursday, April 2, 2026. - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas --cuatro mujeres y dos hombres-- han muerto y varias han resultado heridas según el último balance del tiroteo ocurrido este lunes en un centro de atención a mujeres con hijos de la ciudad alemana de Stade, en el norte del país, en un crimen por motivos "familiares". Todos los fallecidos eran trabajadores de la empresa privada que gestionaba el centro de menores.

"Según la información disponible, cinco personas han fallecido en el lugar de los hechos y una sexta ha fallecido en el hospital a causa de sus heridas. Todas las víctimas mortales son adultos", ha informado la Policía local de Luneburg en un mensaje difundido en redes sociales.

Las autoridades policiales han informado además de que uno de los detenidos es el principal responsable de los hechos, mientras que otras dos personas siguen actualmente sometidas a medidas policiales y se investiga su posible participación en el suceso.

La ministra del Interior de Baja Sajonia, Daniela Behrens, ha calificado lo ocurrido de acto "a sangre fría" perpetrado "sin motivos políticos ni económicos", sino "familiares".

Una hija de tres meses de edad del sospechoso y la madre del bebé estaban residiendo en el centro, según ha informado la televisión pública alemana ARD, que apunta a una disputa por la custodia del bebé como posible causa de lo ocurrido.

Todo comenzó sobre las 12.10 horas, cuando la Policía recibió varios avisos de emergencia por un incidente en el Hogar Infantil y Juvenil de Stade, una ciudad situada a 45 kilómetros al oeste de Hamburgo, en el estado de Baja Sajonia.

Los agentes llegaron rápidamente al lugar, ya que hay una comisaría relativamente cerca y hallaron cuatro cadáveres. Intentaron sin éxito reanimar a una quinta persona que estaba fuera del inmueble, mientras que otra más falleció debido a la gravedad de sus heridas ya en el hospital, ha explicado la jefa de la Policía Kathrin Schuol en rueda de prensa.

"La Policía paró a un vehículo que huía en el que iba el sospechoso cerca del lugar del crimen", ha añadido Schuol. Los agentes dispararon contra los neumáticos del vehículo para forzar su detención y finalmente arrestaron al individuo y a una mujer que lo acompañaba.

Se trata de un hombre de 45 años de edad, de nacionalidad alemana, origen turco y nacido en Hanóver. Tenía antecedentes policiales y una condena por amenazas.

Fuentes citadas por ARD señalan que el sospechoso sacó una pistola durante una reunión concertada en el centro de acogida para tratar sobre la situación del bebé después de que el hombre mostrara "comportamientos problemáticos". La Policía ha informado de que no tenía permiso de armas.

Los residentes del centro de menores están todos ilesos y han sido ya trasladados a otros lugares. Según la propia web del centro se dedica a acoger a madres jóvenes y jóvenes embarazadas.