Las proyecciones sitúan a la ultraderechista AfD al borde de la mayoría absoluta en Sajonia-Anhalt

06 September 2026, Saxony-Anhalt, Magdeburg: German flags and the state flag of Saxony-Anhalt (L) are visible next to the AfD logo outside the Alternative for Germany (AfD) election party at the Altes Theater. A new state parliament will be elected in Sax - Sebastian Gollnow/dpa

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha ganado las elecciones regionales celebradas este domingo en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, aunque sin los votos suficientes para gobernar en solitario, con lo que se abre la puerta a la formación de un gobierno apoyado por el resto de formaciones políticas.

En concreto, AfD habría logrado un 44% de los votos, según la última proyección elaborada sobre voto real por Infratest Dimap para la televisión pública alemana ARD, lo que se traduciría en 39 escaños, por debajo de los 42 asientos que garantizan una mayoría absoluta en el parlamento regional.

Por detrás de AfD se situaría la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) con un 17,4% de apoyo (19,7 puntos menos que en las últimas elecciones), lo que se traduciría en 15 representantes.

En el tercer puesto estarían igualados el histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Los Verdes y La Izquierda (en torno al 9% y 8 escaños cada uno), mientras que en sexto puesto estaría Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 5,1%), por delante del Partido Liberal Demócrata (FDP, 2,5%). El mínimo para obtener reperesentación es del 5%.

La tasa de participación ha sido una de las principales noticias de la jornada, con un 80%, muy por encima del 60,3% de las elecciones regionales de 2021.

AFD TIENE UN "MANDATO PARA GOBERNAR"

La líder del partido AfD, Alice Weidel, ha celebrado el "histórico" resultado obtenido en Sajonia-Anhalt y ha resaltado que es un "claro mandato para gobernar" en la que sería la primera región alemana gobernada por esta formación.

"Es un resultado histórico. Vamos a ver que más nos depara la tarde", ha declarado Weidel, según recoge la televisión alemana ZDF. "Este es un claro mandato para gobernar", ha argumentado.

De hecho, Weidel ha emplazado al canciller alemán, Friedrich Merz, a convocar elecciones anticipadas de inmediato y propiciar así su reemplazo "antes de Navidad".

También el líder de AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, ha reiterado el argumento del "claro mandato para gobernar". "Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a dialogar. Nuestra mano siempre está tendida para mejorar, para una buena Alemania y, sobre todo, para una buena Sajonia-Anhalt", ha afirmado Siegmund.

El dirigente regional de AfD se propone contactar con todos los demás partidos políticos para poner en marcha un cambio. "Hemos hecho historia en este estado. Lo que no vereis es que me pliegue renunciando a nuestros valores por el poder", ha declarado.

Durante la campaña, Siegmund ha asegurado que AfD solo gobernará si tiene mayoría absoluta y de hecho los demás partidos rechazan cualquier colaboración con su partido por considerarlo extremista de ultraderecha.

DERROTA DE LA CDU

El gran derrotado de los comicios ha sido la conservadora CDU, que ha perdido la mitad de su apoyo con respecto a las últimas elecciones regionales. Así, su el líder regional, Sven Schulze, ha afirmado que se trata de "un día oscuro" para su formación.

"Algunos dicen que este es un día oscuro para la CDU. Yo digo: pero así es la democracia", ha afirmado Schulze a su llegada al acto de su partido programado para después de las elecciones.

El dirigente conservador regional ha criticado el peso en estos comicios de las políticas del gobierno federal liderado por el canciller Friedrich Merz, también de la CDU, y ha destacado el aumento de la participación.

El histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), que gobierna en coalición con la CDU a nivel federal, ha reconcido lo "dramático" de los resultados en Sajonia-Anhalt en palabras de su secretario general, Tim Kluessendorf. El dirigente socialdemócrata ha destacado que su partido ha logrado mantener su apoyo, pero ha reconocido que "no es un gran éxito".

Kluessendorf ha abogado así por formar "una mayoría democrática" frente a AfD, aunque ha reconocido que será "muy, muy difícil formar gobierno".

UN GOBIERNO NO PARTIDISTA

La Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, por sus siglas en alemán) ha planteado la formación de un gobierno "no partidista" como "tercera vía" tras la victoria de AfD. La formación de izquierda antiinmigración ha obtenido poco más de un 5% de apoyo y se garantiza así representación parlamentaria.

La copresidenta de BSW Amira Mohamed Ali ha recordado que en campaña han prometido que no apoyarían ni a AfD ni al gobierno saliente de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y plantea en cambio un "primer ministro no partidista".

"Haremos exactamente lo que anunciamos antes de las elecciones. No votaremos ni por el señor (Sven) Schulze (CDU) ni por el señor (Ulrich) Siegmund (AfD)", ha declarado, según recogen medios alemanes. "Tenemos que salir de estas trincheras. Es una guerra de trincheras y por eso hemos decidido que es la hora de un nuevo modelo: un ministro-presidente reconocido como imparcial que gobierne con mayorías rotativas, con la participación de todo el parlamento", ha explicado Mohamed Ali.

Esta fórmula permitiría poner en práctica políticas centradas en los problemas, "lo que a la larga también puede ayudar a superar las divisiones", ha argumentado.

Sin embargo, Siegmund, candidato de AfD al gobierno de Sajonia-Anhalt, ha rechazado la propuesta de un gobierno independiente por ser un "desastre". "Queremos dejar absolutamente claro que los votantes finalmente obtendrán lo que votaron después de las elecciones", ha apuntado. Solo aceptaría colaborar con "aquellos que apoyan la demanda de AfD de un cambio claro en la política".

PROTESTAS ANTIFASCISTAS

En respuesta al resultado de las elecciones en Sajonia-Anhalt se han celebrado manifestaciones en ciudades como Berlín, Frankfurt, Hamburgo o Mainz para expresar rechazo a AfD.

En Frankfurt unas 2.000 personas, según la estimación de la Policía, se han concentrado para exigir la ilegalización de AfD y en Berlín han sido cientos los asistentes a la concentración contra la formación ultraderechista bajo el lema "¡Defendamos la democracia! ¡Prohibamos ya la AfD!". Los convocantes de las protestas de Berlín son la Asociación de Víctimas del Régimen Nazi y la Federación de Antifascistas, así como a la iniciativa Prohibir la AfD Ahora.

De forma similar, el presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania, Josef Schuster, ha manifestado su "consternación" por la victoria de AfD. "Personalmente, estoy consternado por el resultado de estas elecciones (...). Un partido clasificado como de extrema derecha está a un paso de gobernar en solitario un estado alemán", ha afirmado.

Mientras, la Policía ha informado de que la noche en Magdeburgo, capital de Sajonia-Anhalt, la noche transcurre "sin incidentes".

Hay una gran manifestación convocada para este lunes en la Puerta de Brandeburgo de Berlín y la Policía estima que habrá unos 5.000 asistentes.