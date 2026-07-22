Alemania/Azerbaiyán.- Alemania y Azerbaiyán firman un acuerdo para para el suministro de gas y petróleo-. Firma: .

21 July 2026, Berlin: German Chancellor Friedrich Merz (R) and Ilham Aliyev, President of Azerbaijan, attend a press conference following their meeting at the Federal Chancellery. Photo: Fabian Sommer/dpa - Fabian Sommer/dpa

BERLÍN 22 Jul. (EP/DPA) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, han firmado este martes durante un encuentro bilateral en Berlín un acuerdo para el suministro de gas y petróleo.

Durante la reunión, los mandatarios han rubricado dicho acuerdo, si bien el gas natural proveniente de Azerbaiyán comenzó a llegar a Alemania a principios de este año bajo previsiones de entregas anuales de 1.500 millones de metros cúbicos de gas.

Sin embargo, Aliyev ha asegurado en su visita a Berlín que Azerbaiyán podría suministrar mayores volúmenes en el futuro. Sin embargo, ha advertido que para ello será necesario construir infraestructura adicional de gasoductos.

Asimismo, ambos líderes han acordado la creación de un consejo económico conjunto con el objetivo de profundizar las relaciones entre Alemania y la república del Cáucaso Sur, gobernada por un régimen autoritario.

Por su parte, Merz ha destacado que Azerbaiyán es uno de los pocos países de la región con un excedente de recursos energéticos, lo que lo convierte en "un socio interesante" para contribuir a garantizar el abastecimiento energético de Alemania.

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Alemania busca poner fin a su dependencia del gas natural ruso y diversificar sus fuentes de suministro.