Alemania.- Cientos de personas protestan contra el cantante Roger Waters antes de su concierto en Fráncfort

FRÁNCFORT, 28 May.

Unas 400 personas se manifestaron hoy contra la actuación del músico británico Roger Waters frente al Pabellón Festhalle de Fráncfort, antes de que comenzase el concierto del cofundador de la banda Pink Floyd.

Waters ha sido objeto de polémica durante los últimos días al aparecer vestido con un atuendo parecido al de los oficiales nazis en Berlín. En respuesta, el músico ha repudiado las críticas.

"Los elementos de mi actuación que han sido cuestionados son claramente una declaración en oposición al fascismo, la injusticia y el fanatismo en todas sus formas", ha hecho saber Waters en Facebook.

"Los intentos de retratar esos elementos como algo más son falsos y políticamente motivados. La representación de un demagogo fascista desquiciado ha sido una característica de mis espectáculos desde 'The Wall' de Pink Floyd en 1980", ha añadido.

Michaela Fuhrmann, responsable de relaciones políticas de la comunidad judía de Fráncfort, ha explicado el objetivo de la protesta era manifestarse contra el antisemitismo, contra el odio a Israel y contra las teorías conspirativas.

Los participantes mostraron pancartas con inscripciones como "Israel, estamos a tu lado" y "Roger Waters, wish you were not here" (Roger Waters, desearía que no estuvieras aquí), en referencia a una de las canciones más famosas de Pink Floyd ("Wish you were here").

En el pabellón Festhalle de Fráncfort, escenario del concierto, más de 3.000 hombres judíos fueron acorralados, detenidos, maltratados y finalmente deportados durante la noche del pogromo de 1938. En su memoria, hoy niños en edad escolar leyeron en voz alta los nombres de las víctimas.

Waters ha sido acusado en repetidas ocasiones de antisemitismo, y en Alemania son muchas las críticas a sus actuaciones. En un principio, el concierto de Fráncfort iba a cancelarse por acusaciones de antisemitismo.

Pero Waters interpuso una demanda al respecto y el Tribunal Administrativo de Fráncfort le dio la razón a finales de abril. En su decisión, el tribunal tuvo en cuenta la libertad artística.