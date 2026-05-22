La confianza de los empresarios alemanes repunta por primera vez desde el comienzo de la guerra de Irán

Archivo - FILED - 27 June 2016, Saxony, Dresden: A billboard of the ifo Institute - Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich e. V. Dresden branch. Photo: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa - Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La confianza de los empresarios alemanes ha mejorado ligeramente en mayo en lo que supone el primer repunte del índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo) desde el comienzo del conflicto en Oriente Próximo, hasta alcanzar los 84,9 puntos desde los 85,5 del mes anterior.

En el caso de la presente coyuntura, los empresarios germanos han mejorado siete décimas su opinión, con un resultado de 86,1 puntos, mientras que son algo menos pesimistas de cara al futuro, ya que el dato de expectativas ha subido a 83,8 puntos, frente a los 83,5 de abril.

"El optimismo entre las empresas alemanas se ha recuperado ligeramente tras la caída de marzo y abril", ha resumido Clemens Fuest presidente del Instituto Ifo, para quien la economía alemana se está estabilizando por el momento, "aunque la situación sigue siendo frágil".