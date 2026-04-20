Archivo - El canciller alemán, Friedrich Merz. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

HANNOVER (ALEMANIA), 20 (DPA/EP)

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha destacado este lunes que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países de Mercosur es un modelo "alternativo" frente a la "política de grandes potencias", por lo que supone "una respuesta a todos aquellos que pretenden sustituir el orden basado en normas".

Así lo ha indicado durante un encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al que ha trasladado la importancia de "responder a las grandes convulsiones que estamos viviendo". "Es una respuesta a todos aquellos que hoy pretenden sustituir el orden basado en normas, los acuerdos y la fiabilidad por la política de poder en el mundo mediante la fuerza militar", ha afirmado Merz.

El acuerdo UE-Mercosur, que busca crear una zona de libre comercio con más de 700 millones de personas, entrará en vigor provisionalmente el próximo 1 de mayo. En este sentido, Merz ha sostenido que "el mundo no puede gobernarse con mentiras".

Por su parte, Lula ha abogado por una cooperación entre Europa y América Latina "cada vez más productiva, cada vez más eficaz y cada vez mejor". Al igual que Merz, ha defendido el orden mundial "basado en normas e instituciones internacionales". "El mundo no puede gobernarse de tal manera que alguien se crea más importante que los demás y tome decisiones, imponiéndolas al resto del mundo como si la democracia no existiera", ha manifestado.

No obstante, ninguno de los dos ha hecho alusión directa al presidente estadounidense, Donald Trump, ni a la ofensiva lanzada a finales de febrero contra Irán. Lula ya había calificado la guerra como una "locura" antes de desplazarse a Alemania para asistir a la Feria de Hannover.

"Estamos viviendo un momento crítico en la geopolítica mundial, caracterizado por grandes paradojas: mientras los astronautas viajan a la Luna, mujeres y niños mueren indiscriminadamente en los bombardeos en Oriente Próximo", ha lamentado.