Alemania.- El ministro del Interior alemán reconoce conversaciones entre bambalinas sobre un nuevo mandato de Merkel

BERLÍN, 3 May. (DPA/EP) -

El ministro del Interior de Alemania, Horst Seehofer, ha admitido la existencia de conversaciones, siempre informales y privadas, sobre la posibilidad de un quinto mandato de la canciller Angela Merkel, tras aplaudir su desempeño al frente del país durante la crisis del coronavirus.

"No puedo negar que últimamente he escuchado este pensamiento con frecuencia", ha explicado Seehofer sobre la eventualidad de una nueva postulación de Merkel a la jefatura de Gobierno, en declaraciones que publica hoy el dominical 'Bild am Sonntag'.

"Angela Merkel está liderando Alemania con mucha fuerza a través de la crisis", ha declarado el ministro, quien estuvo hasta 2019 al frente de la Unión Social-Cristiana (CSU), el partido bávaro aliado de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merkel.

El pasado como científica de Angela Merkel -- doctorada en Física con una tesis sobre quimica cuántica -- ha motivado que la líder alemana haya recibido el beneplácito de los alemanes a la hora de gestionar una crisis que ha arrojado ya más de 6.500 fallecidos y 160.000 contagios en el país, según el ministro.

"Podemos estar contentos de tener una canciller como ella a la cabeza de nuestro país en esta situación", destacó Seehofer.

Angela Merkel había anunciado a fines de 2018 que no se presentaría a la reelección tras finalizar el actual período legislativo.