Alemania.- El presidente alemán llama a la defensa de una Europa pacífica: "No olvidemos nunca lo que el odio causó"

ORADOUR-SUR-GLANE (FRANCIA), 10 Jun. (DPA/EP) -

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha hecho este lunes un llamamiento a la defensa de los valores pacifistas y abiertos en la Unión Europea tras el éxito de la ultraderecha en las elecciones europeas del domingo, y ha instado a recordar "lo que el odio causó" en el continente.

"No nos olvidemos nunca lo que el nacionalismo y el odio causaron en Europa. No olvidemos nunca el milagro de la reconciliación que logró la Unión Europea. ¡Protejamos nuestra Europa unida! Y no nos olvidamos nunca el valor de la libertad", ha manifestado el presidente Steinmeier.

Estas palabras del presidente alemán se producen después de que en la víspera tanto el ultraderechista Hermanos de Italia como la Agrupación Nacional, en Francia, se hicieran con la victoria en las elecciones europeas. Alternativa para Alemania (AfD) alcanzó con la segunda posición en los comicios alemanes, confirmando un avance de la extrema derecha en la UE.

El mandatario alemán se ha desplazado este lunes hasta la localidad gala de Oradour-sur-Glane para participar en los actos en recuerdo por las víctimas de la masacre que las tropas nazis perpetraron hace 80 años. Steinmeier ha lamentado desde allí que los asesinos no fueran castigados más tarde en Alemania.