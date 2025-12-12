Alemania convoca al embajador ruso por supuestos sabotajes e injerencia en las elecciones de 2025

GERMANY, LEBUS - NOVEMBER 14, 2025: Russia's Ambassador to Germany Sergei Nechayev (front) attends a ceremony to re-inter the remains of Red Army Soldiers killed during the Great Patriotic War, the Eastern Front of World War II, at a Soviet military cemet - Europa Press/Contacto/Kristina Zorkina

Moscú rechaza estas acusaciones y las califica de "absurdas"

BERLÍN, 12 Dic. (DPA/EP) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha citado este jueves al embajador ruso, Sergei Nechayev, por supuestos actos de sabotaje y ciberataques en el marco de la campaña para las elecciones federales --en las que se eligen a los miembros del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento-- de febrero de 2025.

Las autoridades de Berlín apuntan directamente hacia Moscú como responsable de una campaña para dividir a la sociedad alemana y fomentar la desconfianza a través de campañas de desinformación, pero también mediante ataques cibernéticos que afectaron al tráfico aéreo en agosto de 2024.

"Se puede afirmar con certeza que, a través de la campaña 'Storm 1516', Rusia intentó influir en las últimas elecciones federales y de manera continua en los asuntos internos de Alemania", ha apuntado un portavoz de la cartera de Exteriores.

Estas campañas de desinformación han estado presentes desde 2024 y han ido dirigidas principalmente a desacreditar al canciller alemán, Friedrich Merz, pero también al que fuera vicecanciller en el anterior gobierno, Robert Habeck, entonces candidatos a las elecciones anticipadas de febrero de 2025.

Rusia "amenaza de manera nuestra seguridad, no solo por su guerra de agresión contra Ucrania, sino también aquí en Alemania", ha señalado la cartera de Exteriores, quien ha advertido de un aumento en los últimos años de estas campañas de guerra híbrida que llegan desde Moscú.

MOSCÚ AFEA A ALEMANIA QUE PROMUEVA LA CONFISCACIÓN DE SUS ACTIVOS

En cambio, Moscú ha rechazado estos hechos y ha negado que sus servicios de Inteligencia tengan relación alguna con los piratas informáticos que llevaron a cabo las acciones denunciadas por Berlín. Las acusaciones son "infundadas y absurdas", según se lee en el comunicado emitido por la Embajada de Rusia en Alemania.

En la misma nota, la Embajada ha señalado que este tipo de acusaciones han sido rechazadas constantemente y "van más dirigidas a incitar el sentimiento antirruso en Alemania". "Nuestro país no representa una amenaza para los Estados europeos", dice, al tiempo que reclama a Berlín que modere este su retórica contra Rusia.

Asimismo, aprovechando su paso por Exteriores, Nechayev ha afeado a las autoridades alemanas la campaña que han intensificado en las últimas semanas para que se confisquen los activos rusos congelados en entidades belgas.

"Cualquier transacción que involucre activos soberanos rusos no coordinada con Moscú constituiría un robo, independientemente de las maniobras retóricas empleadas en Berlín y Bruselas", ha trasladado Nechayev. Se trataría "de un delito sin precedentes en la historia mundial, que inevitablemente acarrearía consecuencias legales y reputacionales muy negativas para la Unión Europea", ha advertido.