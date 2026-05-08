Alemania.- Varios atracadores toman rehenes en una sucursal bancaria del oeste de Alemania

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía de Alemania. - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

KOBLENZ (ALEMANIA), 8 (DPA/EP)

La Policía de Alemania ha informado este viernes de que ha puesto en marcha una operación para tratar de liberar a varias personas que han sido tomadas como rehenes por parte de un grupo de atracadores en una sucursal bancaria situada en la ciudad de Sinzig, en el oeste del país.

Las fuerzas de seguridad, que han indicado que el incidente ha tenido lugar en el distrito de Ahrweiler, en el estado federado de Renania-Palatinado, han señalado que uno de los rehenes es un conductor de un vehículo blindado especializado en el transporte de dinero.

La zona ha quedado completamente acordonado a medida que los agentes son desplegados para realizar las operaciones en cuestión con la vista puesta en la pronta liberación de las personas retenidas contra su voluntad en el interior del inmueble.