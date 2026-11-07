Alliana sitúa la sanidad pública y la recuperación de los ahorros entre las prioridades de su Gobierno en Paraguay

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, - OFICINA DE PRESIDENCIA DE PEDRO ALLIANA

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ha situado el fortalecimiento de la sanidad pública y la devolución de los ahorros a los ciudadanos paraguayos entre los principales objetivos de su Ejecutivo, según ha anunciado en sus primeras declaraciones tras asumir el cargo.

En materia sanitaria, Alliana ha mantenido un encuentro con el ministro de Salud, Isaías Fretes, para abordar las principales necesidades del sistema público, con especial atención a la adquisición y distribución de medicamentos en los hospitales. "Vamos a trabajar para que a nuestros compatriotas no les falten los medicamentos ni la atención médica que necesitan", ha asegurado en una publicación en redes sociales.

Asimismo, ha destacado los avances en el proceso de devolución de fondos de los "ahorradores", con pagos ya efectuados a cerca de 1,2 millones de cuentas por un importe superior a los 996.000 millones de guaraníes (unos 140 millones de euros). En la misma línea, Presidencia ha precisado que las operaciones continuarán durante todo el fin de semana y ha reiterado que su "prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero".

Por último, ha garantizado el abono de los haberes y las pagas extraordinarias a todos los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), con el objetivo de ofrecer estabilidad y seguridad económica a las familias paraguayas.

Pedro Alliana ha jurado este viernes cargo como nuevo presidente de Paraguay, tras la destitución y detención de Santiago Peña, que en la víspera presentó su renuncia en el marco de un juicio político abierto en su contra por un escándalo financiero en torno a Ueno Bank, cuya enorme crisis de liquidez ha dejado temporalmente a millones de depositantes, pensionistas entre ellos, sin acceso a su dinero.