Almeida, sobre Pablo Fernández (Podemos): "Tiene más futuro como tabernero con Pablo Iglesias que como concejal"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). La victoria de Reyes Maroto en las primarias socialistas a la Alcaldía de Ma - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ironizado este martes con la candidatura del coportavoz estatal y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, al Ayuntamiento de la capital, al que ve con "más futuro como tabernero con Pablo Iglesias" que como concejal en Cibeles.

"Visto el resultado electoral que sacó hace apenas seis meses en Castilla y León (donde la formación se quedó fuera de las Cortes), tampoco me ha entrado el susto en el cuerpo por ahora", ha señalado el regidor a los medios desde Vicálvaro.

No obstante, Almeida ha señalado que "nunca hay que menospreciar a un adversario político", antes de bromear con la Taberna Garibaldi y las perspectivas de Fernández con la candidatura 'morada' a la Alcaldía en 2027.

Por su parte, Pablo Fernández ha respondido a Martínez-Almeida afirmando que "es mucho más digno y mucho más honrado ser tabernero que ser comisionista en mascarillas o que hacer pelotazos urbanísticos para que se lucre Florentino Pérez".

En una entrevista en 'La noche en 24 horas' de TVE, Fernández ha criticado el "clasismo" del alcalde 'popular' y ha cuestionado su "modelo de ciudad", dedicado a "ricos y turistas que vienen aquí a echar a los vecinos". "Al señor Almeida le digo que, si quiere ir a la Taberna Garibaldi, le pongo una caña y le invito también a que confrontemos el modelo de ciudad", ha zanjado.

Fernández ha decidido presentarse a las primarias de Podemos para convertirse en el candidato de la formación en las elecciones municipales de 2027. Las votaciones internas se celebrarán entre el 5 y el 11 de octubre y los resultados se conocerán dos días después.

El dirigente formará el 'ticket' electoral de Podemos en Madrid junto a la secretaria general del partido, Ione Belarra, aspirante a encabezar la candidatura a la Presidencia de la Comunidad.

La formación busca recuperar representación tanto en el Ayuntamiento como en la Asamblea de Madrid, donde actualmente es fuerza extraparlamentaria. Fernández ha defendido una candidatura "nítidamente de izquierdas" para hacer frente al modelo del PP y lograr que Madrid sea una ciudad "en la que vivir" y no "en la que especular".