Almeida reprocha la "laxitud" del Gobierno que hará que con la 'Ley de nietos' Buenos Aires sea "la 3ª ciudad española"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra la "laxitud" del Gobierno que hará que con la conocida como 'Ley de Nietos', la de Memoria Democrática --permite a hijos y nietos de españoles exiliados o emigrados obtener la nacionalidad española de origen sin residir en España--, Buenos Aires sea "la tercera ciudad española".

Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Vicálvaro, sigue el posicionamiento manifestado ayer por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que alertó de los "tintes profundamente antidemocráticos" en la regularización de migrantes y la nacionalización "masiva" a través de la Ley de Memoria Democrática, algo que asegura que alteraría el reparto de "hasta diez escaños" en la región.

Almeida ha aclarado que esa posible variación no afectaría a las elecciones municipales dado que esas personas no pueden votar en ellas. Sí ha planteado la reflexión sobre "el hecho de que Buenos Aires va a ser la tercera ciudad española y eso es incontestable".

"Con el proceso que se está llevando a cabo por el Gobierno y con la laxitud con la que se está llevando a cabo este proceso, la tercera ciudad española va a ser Buenos Aires. Ahí lo dejo y que cada uno reflexione acerca de esta cuestión", ha insistido.

El alcalde ha asegurado que nunca se ha fiado de "la pureza de las intenciones de Pedro Sánchez". "Desde hace muchos años ya he aprendido que uno no tiene que pensar que Pedro Sánchez hace las cosas de forma benéfica para el interés general sino que actúa siempre pensando en su interés particular", ha reprochado.