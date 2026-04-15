Aloizio Mercadante:"Es un gran momento en Brasil para hacer nuevas incursiones económicas”

CCBE-FCEB - CEDIDA

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Directivos de grandes compañías, entidades financieras y organismos públicos han asistido al almuerzo de trabajo con Aloizio Mercadante, presidente de BNDES que se ha celebrado en Madrid organizado por la Cámara de Comercio Brasil-España, CCBE, y la Fundación Consejo España Brasil, FCEB.

En este foro, el presidente de BNDES ha destacado que “es un gran momento en Brasil para hacer nuevas incursiones económicas y estratégicas” dado el registro en positivo que están experimentando diversos indicadores económicos recientes en el país, pues “ha registrado un crecimiento del PIB cercano al 3% en los últimos años, acompañado de una reducción de la inflación y de una tasa de desempleo en niveles históricamente bajos”. Además, destacó avances en materia de inversión sostenible, como programas de restauración ambiental en la Amazonía y proyectos orientados a la descarbonización de la industria y la agricultura.

Sobre la actualidad internacional, Mercadante ha puntualizado que “e el actual contexto global abre una oportunidad para reforzar la relación entre Europa y América Latina”. En este sentido, invitó a las empresas españolas a “ampliar su participación en proyectos de infraestructura, energía renovable, sanidad, innovación tecnológica e inteligencia artificial en Brasil”. De hecho, durante el encuentro se realizó un llamamiento a intensificar la cooperación económica y tecnológica entre ambos países, aprovechando el creciente interés empresarial y las oportunidades que ofrece la economía brasileña en sectores estratégicos.

Además, Aloizio Mercadante aprovechó la ocasión para destacar el papel del BNDES como instrumento clave en el desarrollo de Brasil. “Una institución, con más de siete décadas de historia, financia proyectos estratégicos en infraestructuras, innovación y transición energética” que, según explicó, “gestiona actualmente un volumen significativo de crédito para apoyar el crecimiento económico, la inversión empresarial y la modernización de sectores productivos”.

Este almuerzo de trabajo ha estado presidido por Trinidad Jiménez, presidenta de la CCBE, quien destacó la importancia estratégica de las relaciones bilaterales entre ambos países. “La Cámara de Comercio es una plataforma empresarial, y como plataforma empresarial su único objetivo, su principal objetivo, es fortalecer la relación entre Brasil y España. España ahora ya es el segundo inversor en Brasil, y aspiramos a aumentar cada día nuestra presencia”.

Por su parte, Antonio Montes, vicepresidente de la FCEB, quien puso de manifiesto que, desde su institución “buscamos: no solo acompañar una relación ya sólida entre España y Brasil, sino contribuir a ampliarla, enriquecerla y proyectarla hacia nuevas oportunidades”. Así mismo, Montes ha destacado que “España y Brasil tienen, sin duda, un enorme potencial compartido”, por lo que es necesario “crear espacios de confianza donde ese “explorar y descubrir juntos” se traduzca en colaboración concreta”.

La jornada ha contado con la participación de Luiz Alberto Figuereido Machado, Embajador de Brasil en el reino de España y el principado de Andorra, quien destacó “la visión de futuro” que tiene Mercadante y su capacidad, a través de BNDES, “de ayudar a impulsar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del país”.